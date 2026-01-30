Güney Kore ve Japonya, 9 yıl sonra denizde arama kurtarma tatbikatlarına başlayacak

Güney Kore ve Japonya, 9 yıl aradan sonra denizde arama kurtarma tatbikatlarına yeniden başlama kararı aldı.

Güney Kore'de yayımlanan??????? The Chosun Daily gazetesinin haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanlığından, Bakan Ahn Gyu-back'in, Japonya'yı ziyaretinde mevkidaşı Koizumi Şinciro ile görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Bakanların, yıllık karşılıklı ziyaretler ve savunma bakanları toplantıları yapma konusunda anlaştıkları aktarılan açıklamada, ikilinin, yapay zeka, insansız sistemler ve uzay gibi alanlarda işbirliği yapmak üzere savunma yetkilileri arasında görüşmeler yapılmasına karar verdikleri ifade edildi.

Açıklamada bakanların, Güney Kore Donanması ve Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetlerinin insani amaçlarla arama kurtarma tatbikatı yapma konusunda anlaştıkları kaydedildi.

İki ülke arasındaki arama kurtarma tatbikatları, 1999'da başlamış ve 2017'ye kadar iki yılda bir düzenlenmişti.

Bu faaliyetler, her iki ülkenin savaş gemilerinin Kore Yarımadası yakınlarındaki deniz kazalarına acil durum prosedürlerini uygulayarak müdahale ettiği ortak bir tatbikat olarak biliniyor.