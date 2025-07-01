Güney Kore ve Japonya'da Haziran Ayı Rekor Sıcaklıklar Yaşandı

Güney Kore ve Japonya'da, haziran ayında son 100 yılın en yüksek sıcaklıkları kayda geçti, uzmanlar uyarıda bulundu.

Seul merkezli Kore Meteoroloji İdaresi'nin (KMA) açıklamasına göre Güney Kore'de geçen ay en yüksek günlük ortalama sıcaklık yaşandı.

Ülke genelinde, 28-30 Haziran'da rekor düzeyde ortalama günlük sıcaklığın kaydedildiği, böylece kayıtların tutulmaya başlandığı 1904 yılından bu yana en yüksek ortalama sıcaklığa ulaşıldığı belirtildi.

Güneydoğudaki Daegu'da 30 Haziran'da günlük ortalama sıcaklık 30,7 dereceyi gördü. Kentte bir önceki sıcaklık rekoru 25 Haziran 2005'te 30,1 derece ile kırılmıştı.

Başkent Seul'de ise 30 Haziran'da ortalama sıcaklık 28,2 derece olarak kaydedildi. Bu, haziran aylarında şimdiye kadarki en yüksek beşinci sıcaklık değeri oldu.

Seul'de haziran için sıcaklık rekoru 20 Haziran 2024'te 29,4 derece olarak kayda geçmişti.

Japonya'da sıcak çarpması uyarısı

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) açıklamasına göre, ülke genelinde haziranda 1898'den beri aylık en yüksek sıcaklık ortalaması kayda geçti.

Buna göre geçen ayki sıcaklık ortalaması, 1991-2020 arası kayda geçen genel aylık sıcaklık ortalamasından 2,3 derece daha yüksek oldu.

Sıcaklık artışının kaynağı olarak Pasifik bölgesindeki yüksek basınç sistemi ve batı rüzgarlarının kuzeye doğru ilerlemesi gösterildi.

Temmuzun ilk yarısında maksimum sıcaklığın 35 dereceyi aşması bekleniyor.

Ajans, ilerleyen günlerde sıcak çarpmasına karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Ülkenin başkenti Tokyo'da Temmuz 2024'te 120'den fazla kişi sıcak çarpması kaynaklı hayatını kaybetmişti.