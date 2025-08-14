Güney Kore ve Filipinler Ticaret ve İşbirliğini Sürdürecek

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung ve Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, iki ülke arasındaki ticaret ve işbirliği ivmesini sürdürme konusunda anlaştı.

Yonhap ajansının, Güney Kore Devlet Başkanlığı Sözcüsü Kang Yu-jung'un açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Lee ve Marcos Jr telefonda görüştü.

Görüşmede iki lider, Güney Kore'nin Filipinler'in en büyük yatırımcısı ve en büyük ziyaretçi kaynağı haline geldiğini belirterek, canlı ticaret ve işbirliği ivmesini sürdürme konusunda anlaştı.

İki ülke arasında serbest ticaret anlaşmasına dayalı ticaret ve yatırımların genişletilmesini görüşen liderler, deniz köprüleri ve demiryolları gibi Filipinler'in altyapı projelerine Güney Kore şirketlerinin katılımı ve gemi inşa endüstrisi dahil olmak üzere karşılıklı yarar sağlayan işbirliğinin genişletilmesini de değerlendirdi.

Lee, Filipinler'i 1950-1953 Kore Savaşı'na katılan ilk Asya ülkesi ve Asya ülkeleri arasında en büyük birlik göndermiş olan bir müttefik olarak nitelendirirken, Marcos Jr ise 2024'te yükseltilen stratejik ortaklığı daha da ilerletmek için daha yakın işbirliği yapılmasını umduğunu belirtti.