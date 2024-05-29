Güney Kore ve BAE Serbest Ticaret Anlaşması İmzaladı

Güney Kore ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla serbest ticaret anlaşması imzaladı.

Yonhap'ın haberine göre, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 2 günlük ziyaret kapsamında ülkeye gelen BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

Ticari ilişkileri genişletmek amacıyla serbest ticaret anlaşması imzalayan taraflar, 10 yıl boyunca ticaret yaptıkları malların yüzde 90'ından gümrük vergisini kaldırmayı hedefliyor.

Taraflar enerji, savunma ve teknoloji alanında da 19 anlaşma imzaladı.

Güney Kore ve BAE, şubatta da savunma sanayinde ikili işbirliğini artırma kararı almıştı.

Taraflar Ağustos 2023'te askeri alanda ikili işbirliğini artırmak için ileri teknolojili ortak askeri tatbikat düzenlemişti.