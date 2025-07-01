Güney Kore ve BAE Liderlerinden Savunma ve Enerji İşbirliği Mutabakatı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, iki ülke arasındaki savunma ve enerji işbirliklerinin güçlendirilmesi konusunda anlaştı. Liderler, işbirliklerinin stratejik ve geleceğe yönelik alanlara genişletilmesi gerektiğini vurguladı.

Güney Kore ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) liderleri, iki ülke arasında savunma ve enerji işbirliklerinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile telefonda görüştü.

Görüşmede liderler, iki ülke arası işbirliklerinin "stratejik ve geleceğe yönelik" alanlara genişletilmesi gerektiği konusunda anlaştı.

İki lider, Seul-Abu Dabi ilişkilerinde savunma, silah sanayisi, enerji, yapay zeka ve ileri teknoloji endüstrilerinde işbirliklerinin güçlendirilmesinde mutabık kaldı.

Lee, görüşmede, Güney Kore ile BAE arasında 2018'de tesis edilen "Özel Stratejik Ortaklığı" ilerletmeyi ümit ettiğini de belirtti.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
Danimarka'da kadınlar zorunlu askerlik kapsamına alındı

Yasa geçti! Ülkedeki tüm kadınlar artık askerlik yapmak zorunda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Demirbay'ın yeni takımı belli oldu! 10 numaralı formayı giyecek

Yeni takımı belli oldu! 10 numaralı formayı giyecek
Timsah, suya sürüklediği yaşlı adamı öldürdü: Çevredekilerin kurtarma çabası sonuçsuz kaldı

Timsah, suya sürüklediği yaşlı adamı öldürdü
Bazı üniversitelerde yeni fakülte ve enstitüler kuruldu, bazıları kapatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 8 fakülte kapatıldı
AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya: Yangınlarda sabotaj değil ihmal şüphesi öne çıkıyor

Yangınların sebebi ne? Bölge milletvekili, tek bir hususa dikkat çekti
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Tunç Soyer dahil onlarca kişi gözaltında

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Tunç Soyer gözaltında
Otoyolda korkunç manzara! Kafalarını kesip köprüye astılar

Otoyolda korkunç manzara! Kafalarını kesip köprüye astılar
Leman protestoları sırasında binaya tırmanıp Tevhit bayrağı astı

Leman protestosunda olay görüntü! Bir anda binaya tırmanmaya başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.