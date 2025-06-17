Güney Kore ve Avustralya'dan Kuzey Kore Nükleer Sorunu İçin İşbirliği

Güney Kore Devlet Başkanlığını 4 Haziran'da üstlenen Lee Jae-myung ve Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Kuzey Kore'nin nükleer sorununun ele alınması konusunda işbirliğini artırma kararı aldı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanı Lee ve Avustralya Başbakanı Albanese, Kanada'daki G7 Liderler Zirvesi marjında bir araya geldi.

Söz konusu görüşmede Kore Yarımadası'ndaki barışı ele alan ikili, Kuzey Kore'nin nükleer gücüne yönelik işbirliğinin artırılması konusunda da mutabık kaldı.

Ayrıca Albanese, iki ülkenin savunma, silah ve temiz enerji gibi çeşitli alanlarda işbirliğini artırmasını umduğunu belirtti.