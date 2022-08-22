Güney Kore ve ABD Yıllık Askeri Tatbikatı Protesto Edildi Güncel Haberler SEUL, 22 Ağustos (Xinhua) -- Güney Kore'nin başkenti Seul'un merkezinde, Güney Kore-ABD askeri tatbikatına karşı gösteri düzenleyen protestocular, 22 Ağustos 2022. SEUL, 22 Ağustos (Xinhua) -- Güney Kore'nin başkenti Seul'un merkezinde, Güney Kore-ABD askeri tatbikatına karşı gösteri düzenleyen protestocular, 22 Ağustos 2022. Güney Kore'deki barış aktivistleri, büyük çaplı saha manevralarını içeren yıllık Güney Kore-ABD askeri tatbikatının tamamen durdurulması için Pazartesi günü düzenlenen gösteride seslerini yükseltirken, savaş provasının Kore Yarımadası'ndaki gerilimi artıracağını belirttiler. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Tam Gemi Şok Denemeleri Güney Kore Seul Kore Güncel Haberler

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