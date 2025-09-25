Güney Kore ve ABD Ticaret Müzakerelerinde İlerleme Bekleniyor

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, ABD ile ticaret müzakerelerinde "ticari gerçeklik" temelinde iki tarafın da çıkarlarını gözeten ilerleme beklediğini söyledi.

Yonhap'ın haberine göre Lee, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu marjında ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile görüştü.

Devlet Başkanı Lee'nin ekonomi politikaları danışmanı Kim Yong-beom'un görüşmeye dair basına yaptığı açıklamaya göre Güney Kore ile ABD, temmuz sonunda üzerinde uzlaşılan ve Seul'ün ABD'ye 350 milyar dolarlık yatırım taahhüdünü de içeren çerçeve ticaret anlaşmasının detayları üzerinde çalışıyor.

Lee, görüşmede ülkesinin ekonomik büyüklüğü, döviz rezervleri, piyasa yapısı ve altyapısına dikkati çekerek bunların ticaret müzakerelerine yansıtılması gerektiğini belirtti.

Müzakerelerde "ticari gerçeklik" temelinde iki tarafın da çıkarlarını gözeten ilerleme beklediğini ifade eden Lee, yatırım paketinin finansal piyasalara olası etkisini hafifletmek için de ABD ile para takası (swap) düzenlemesinin gerekliliğini dile getirdi.

Bakan Bessent de ABD Başkanı Donald Trump'ın Güney Kore'nin özellikle gemi inşa sektöründeki rolünü takdirle karşıladığını ve kritik sektörlerdeki işbirliğinin önemini vurguladığını iletti.

Kim, ikili arasındaki görüşmeyi "çıkmazdaki ticaret müzakereleri açısından önemli bir dönüm noktası" olarak nitelendirerek, APEC zirvesinden önce ilerleme sağlanmasını umduklarını kaydetti.

Ayrıca Kim, otomotiv sektöründeki müzakerelerin acil olduğunu çünkü Washington'ın temmuz ayında mutabakata varılan yüzde 15'lik gümrük indiriminin yazılı anlaşma imzalanmadan yürürlüğe girmeyeceğini bildirdiğini aktardı.