Güney Kore ve ABD, birlikte çalışma kapasitesini artırmaya yönelik kurtarma tatbikatı düzenliyor

Güney Kore ve ABD, deniz kurtarma operasyonları kapasitesini artırmak amacıyla ortak tatbikat gerçekleştiriyor. Tatbikat, Changwon açıklarında 5 gün sürecek.

Güney Kore ve ABD'nin, birlikte çalışma kapasitesini artırmaya yönelik kurtarma tatbikatı düzenlediği belirtildi.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Deniz Kuvvetlerinden, ABD ile 6 Nisan'da başlayan ortak kurtarma tatbikatına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, 5 gün sürecek tatbikatın, başkent Seul'ün yaklaşık 300 kilometre doğusundaki Changwon açıklarında devam ettiği ifade edildi.

Tatbikatlara, Güney Kore Deniz Kuvvetlerinden deniz kurtarma biriminin, "ROKS Tongyeong" kurtarma gemisinin ve ABD Mobil Dalgıç ve Kurtarma Birimi'nin katıldığı belirtilen açıklamada, tatbikat sırasında askerlerin kurtarma gemisinde su altı arama görevlerini yerine getirdiği ve batan gemi senaryosu kapsamında kayıpları aramak için tüplü dalış eğitimi aldıkları aktarıldı.

Açıklamada, ortak tatbikatın amacının, barış zamanında ve savaş sırasında kurtarma operasyonları kapasitesini artırmak ve gemiler arasında birlikte çalışabilirliği güçlendirmek olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı
İsrail'den yeni açıklama: Lübnan'da öldürülen Naim Kasım değil yeğeni

Naim Kasım öldürüldü mü? İsrail'den peş peşe açıklamalar
Eşref Rüya'nın 'Kadir Baba'sı siyaseti birleştirdi

Tek bir açıklamasıyla tüm siyaseti birleştirdi
Asensio'dan şok haber! Taraftar kahrolacak

Korkulan oldu!

Acun Ilıcalı’dan kızlarıyla aile pozu

Kızlarıyla aile pozu! Takipçileri yorum yağdırdı
İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü

Tüm Türkiye'nin tepkisini çekmişlerdi! Emniyette böyle beklediler
Eşref Rüya'nın 'Kadir Baba'sı siyaseti birleştirdi

Tek bir açıklamasıyla tüm siyaseti birleştirdi
Büşra Pekin gözaltına alındı

'Çok güzel hareket bunlar' ile tanınmıştı! Gözaltına alındı
Kafasına defalarca çekiçle vurarak öldürdü

Çekiçle kafasına defalarca vurarak öldürdü