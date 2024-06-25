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Güney Kore ve ABD, Lojistik Kabiliyetlerini Geliştirmek İçin Ortak Tatbikata Başladı

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Güney Kore ve ABD ordusu, lojistik kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve birliklerin muharebe yetkinliklerinin muhafaza edilmesi için ortak lojistik tatbikatına başladı. Tatbikata yaklaşık 2 bin Güney Koreli ve ABD'li asker katılıyor.

Güney Kore ve ABD ordusu, lojistik kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve birliklerin muharebe yetkinliklerinin muhafaza edilmesi için ortak lojistik tatbikatına başladı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS), ülkedeki çeşitli bölgelere malzeme, personel ve ekipman dağıtım prosedürlerine yönelik tatbikatın, yaklaşık 2 bin Güney Koreli ve ABD'li askerin katılımıyla başladığını duyurdu.

Lojistik tatbikatının 5 gün süreceğini açıklayan JCS, bu tatbikatta muharebe kabiliyetlerinin muhafaza edilmesi amaçlanan askeri birliklerin "gerçek operasyon bölgelerinde" eğitileceğini bildirdi.

Güney Kore ordusu ile ABD birlikleri, ortak operasyonel kabiliyetlerin geliştirilmesi amacıyla 3 Haziran'da 5 gün süren nehir geçişi tatbikatı yapmıştı.

ABD ordusuna ait B-1B bombardıman uçağı, Güney Kore'de 7 yıl sonra ilk kez 5 Haziran'da ortak hava tatbikatı icra etmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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