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Güney Kore ve ABD, diplomatik istihbarat analizlerini paylaşmak için işbirliği yapacak

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Güney Kore ve ABD'nin diplomatik istihbarat analizlerinin paylaşımı konusunda işbirliği yapmak üzere mutabakat zaptı imzaladığı duyuruldu. İki ülke, bölgesel ve uluslararası durumlara ilişkin analiz ve teknik bilgi alışverişinde bulunacak.

Güney Kore ve ABD'nin, diplomatik istihbarat analizlerinin paylaşımı konusunda işbirliği yapmak üzere mutabakat zaptı imzaladığı duyuruldu.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Güney Kore ve ABD'nin, diplomatik istihbarat analizlerinin paylaşımında işbirliği yapmak için mutabakat zaptı imzaladığı bildirildi.

Mutabakat zaptının ABD'nin başkenti Washington'da imzalandığı aktarılan açıklamada, "Bu mutabakat zaptı aracılığıyla iki taraf çeşitli bölgesel ve uluslararası durumlara ilişkin analiz ve teknik bilgi alışverişinde bulunmak üzere birlikte çalışacak." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ortaklığın amacı, "diplomatik durumlara ilişkin ortak analiz raporları yayınlamak gibi somut ve pratik işbirliği için kurumsal bir çerçeve oluşturmak" şeklinde yer aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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