Güney Kore ve ABD'den Kore Savaşı'nda Düşen Savaş Uçağı İçin Ortak Arama

Güney Kore ve ABD'den Kore Savaşı'nda Düşen Savaş Uçağı İçin Ortak Arama
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Güney Kore ve ABD, Kore Savaşı sırasında düşen bir savaş uçağı ve pilot kalıntıları için Mungyeong kentinde 6 hafta sürecek ortak arama çalışmasına başladı. Geçen yıl yapılan aramada herhangi bir kalıntıya ulaşamamışlardı.

Güney Kore ve ABD, Kore Savaşı'nda düşen bir ABD savaş uçağı ile uçağın pilotuna ait kalıntıları bulmak amacıyla Mungyeong kentinde 6 hafta sürecek ortak arama çalışması başlattı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanlığı, Kore Savaşı sırasında bir ABD savaş uçağının düştüğü, Seul'ün yaklaşık 140 kilometre güneydoğusundaki Mungyeong kentinde arama çalışmalarının başladığını açıkladı.

Açıklamaya göre, ABD ve Güney Kore'den ekipler, 6 hafta içinde Mungyeong kentine düşen ABD savaş uçağının parçalarını ve uçağı kullanan pilotun kalıntılarını bulmayı hedefliyor.

Bölgede geçen yıl da benzer bir arama yapılmış ancak yetkililer uçağa veya pilota ait herhangi bir kalıntıya ulaşamamıştı.

Kore Savaşı esnasında yaklaşık 37 bin ABD askerinin Kore topraklarında hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. 3 yıl süren savaşta yaşamını yitiren yaklaşık 7 bin 500 ABD askerinin akıbeti hala bilinmiyor.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
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