Güney Kore ve ABD Arasında Tarife Müzakereleri İçin Mutabakat

Güney Kore ve ABD Arasında Tarife Müzakereleri İçin Mutabakat
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Güney Kore'nin yeni Devlet Başkanı Lee Jae-myung ve ABD Başkanı Donald Trump, telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki tarife müzakerelerinin hızla çözüme kavuşturulması konusunda anlaştı. Lee, iki ülke arasındaki ittifakın Seul'un dış politikasının temeli olduğunu belirtti.

Güney Kore'nin yeni Devlet Başkanı Lee Jae-myung ile ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptıkları telefon görüşmesinde, Seul ile Washington'ın tarife müzakerelerinin ivedilikle çözüme kavuşturulmasında mutabık kaldığı belirtildi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore'de 3 Haziran'daki genel seçimi kazanarak devlet başkanı olan Lee ile Trump arasındaki ilk telefon görüşmesinde, Güney Kore-ABD ilişkileri ele alındı.

İki ülke arasındaki tarife müzakerelerinin ivedilikle çözüme kavuşturulması yönünde mutabık kalan ikilinin, bu doğrultuda somut sonuca ulaşmayı hedefledikleri kaydedildi.

ABD Başkanı, seçimden zaferle ayrılması dolayısıyla Lee'yi tebrik ederken, Lee, iki ülke arasındaki ittifakın Seul'un dış politikasının temeli olmaya devam ettiğini belirtti.

Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün sıkı yönetim ilanı ve görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi, ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung kazanmıştı. Devlet Başkanı seçilen Lee, 4 Haziran'da mecliste yemin ederek görevine başlamıştı.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu - Güncel
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