Güney Kore ve ABD, APEC Zirvesi Öncesinde Ticaret Anlaşması Bekliyor

Güney Koreli yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump ile Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un ekim sonunda düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ndeki olası görüşmesinde, Seul ve Washington arasında tarifeler konusunda anlaşma sağlanmasının beklendiğini belirtti.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Sanayi Bakanı Kim Jung-kwan ve Başkanlık Politika Özel Kalem Müdürü Kim Yong-beom, ABD ile ticaret görüşmeleri için Seul'den Washington'a hareket etmeden önce açıklamalarda bulundu.

Başkanlık yetkilisi Kim, ABD ile gümrük tarifeleri müzakerelerinin gidişatına "olumlu" baktığını belirtirken, yetkililerin bu konuda yakın iletişimde olduğunu ifade etti.

Kim, ABD Başkanı Trump ile Güney Kore Devlet Başkanı Lee'nin Seul'un ev sahipliğinde 31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde düzenlenecek APEC Zirvesi'ndeki olası görüşmesinden önce müzakerelerin ilerlemesini umduğunu belirtti.

Bakan Kim de her iki taraftaki müzakerecilerin, Trump ve Lee'nin görüşmesinde anlaşmaya varma konusunda fikir birliğinde olduğunu ancak ulusal çıkarlara hizmet eden ve kamuoyunun anlayışını kazanan bir anlaşmanın sağlanmasının daha önemli olduğunu ifade etti.

Kim, Seul ve Washington'un finans piyasası konularındaki "farklılıklarını azalttığını" da sözlerine ekledi.