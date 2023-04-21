Güney Kore, vatandaşlarının tahliyesi için Sudan'a askeri hava aracı ve birlik gönderecek

Güney Kore, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) çatıştığı Sudan'dan vatandaşlarını tahliye etmek amacıyla askeri hava aracı ve birlik göndereceğini açıkladı.

Güney Kore, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) çatıştığı Sudan'dan vatandaşlarını tahliye etmek amacıyla askeri hava aracı ve birlik göndereceğini açıkladı.

Yonhap'ın haberine göre, Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Sudan'a bir "C-130J" askeri nakliye uçağının yanı sıra sağlık personeli dahil yaklaşık 50 askeri personel gönderileceği belirtildi.

Çatışmalar nedeniyle Sudan'daki havalimanının kapatıldığı kaydedilen açıklamada, nakliye uçağı ve birliklerin Cibuti'deki ABD askeri üssüne iniş yapacağı ifade edildi.

Açıklamada, Sudan'da şu anda 25 Güney Korelinin bulunduğu bilgisine yer verildi.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri arasında silahlı çatışmalar başlamıştı. Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

Dünya Sağlık Örgütüne göre çatışmalarda en az 300 kişi hayatını kaybetti.