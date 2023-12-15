Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı: Kuzey Kore, kıtalar arası balistik füze denemesi yapabilir

Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Kim Tae-hyo, bu ay içinde Kuzey Kore'nin kıtalar arası balistik füze (ICBM) denemesi yapabileceğini söyledi. Kim, Kuzey Kore'nin ICBM fırlatması ihtimalinin olduğunu belirtti ve Güney Kore'nin caydırıcı adımlar atacağını vurguladı.

Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Kim Tae-hyo, bu ay içinde Kuzey Kore'nin kıtalar arası balistik füze (ICBM) denemesi yapabileceğini söyledi.

Yonhap'ın haberine göre Kim, temaslarda bulunmak için gittiği ABD'nin başkenti Washington'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kim, "Kuzey Kore'nin aralık ayı içerisinde ICBM fırlatması ihtimali olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Kuzey Kore'nin gönderdiği casus uydusuna nükleer silah yüklemesi durumunda bunun, Güney Kore'ye açık bir tehdit olacağını belirten Kim, bu konuda caydırıcı adımlar atacaklarını kaydetti.