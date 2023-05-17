Güney Kore Ukrayna'ya düşük faizli kredi sunacak

Güney Kore, Ekonomik Kalkınma İşbirliği Fonu (EDCF) projesi kapsamında Ukrayna'ya düşük faizli kredi sunmak üzere ön anlaşma imzaladı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Maliye Bakanlığı açıklamasında, iki ülke yetkilileri arasında Seul'de yapılan toplantının ardından, Güney Kore'nin EDCF aracılığıyla Ukrayna'yı desteklemesinin yolunu açan düşük faizli kredi anlaşması imzalandığı duyuruldu.

Güney Kore Maliye Bakanı Choo Kyung-ho ile Ukraynalı mevkidaşı Yulia Svyrydenko arasında imzalanan ön anlaşma her iki ülkede de iç prosedürlerden geçtikten sonra uygulamaya konulacak.

Güney Koreli Bakan Choo, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bir an önce sona ermesi ve barışın tesis edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Savaş sonrası yeniden yapılandırma çabaları başta olmak üzere Güney Kore, Ukrayna ile çeşitli sahalarda işbirliği içinde olmayı arzu ediyor." ifadelerini kullandı.

Güney Kore'den Ukrayna'ya destek sözü

Güney Kore, 2022'de Ukrayna'ya 100 milyon ABD Doları değerinde insani yardım teklif etmiş, şubatta ise 130 milyon dolar değerinde ek yardım sağlamayı planladığını açıklamıştı.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, dün konuk ettiği Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, ülkesinin uluslararası toplumla koordinasyon içinde Ukrayna'ya aktif yardım sağlayacağı taahhüdünde bulunmuştu.