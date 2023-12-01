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Güney Kore, SpaceX'in Falcon 9 roketiyle casus uydusunu fırlattı

1 Aralık 2023 22:45 Son Güncelleme: 22:46 Abone Ol

Güney Kore, ABD merkezli uzay şirketi SpaceX tarafından üretilen 'Falcon 9' adlı roketin taşıdığı casus uydusunu fırlattı. Roket, Kaliforniya'daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden kalkışını tamamladı ve casus uydusunu yörüngeye yerleştirdi. Güney Kore, 2025'e kadar dört tane daha radar uydusu göndermeyi planlıyor.