Güney Kore, Sınır Dışı Edilen İşçiler İçin ABD ile Anlaşma Sağladı

Güney Kore, 316 Koreli işçinin ABD'den sınır dışı edilmesinin ardından işçilerin kısa süreli iş vizesi ya da vize muafiyet programı kapsamında ülkede çalışabilmesi konusunda Washington ile anlaşmaya vardıklarını bildirdi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 316 Koreli işçinin sınır dışı edilmesi sonrası Washington'da ABD heyetiyle yapılan görüşmenin sonucu duyuruldu.

Açıklamada, ABD'nin, Güney Koreli işçilerin "iş ziyareti" gerekçesiyle aldığı kısa süreli "B-1" vizesi ya da Seyahat Onayı Elektronik Sistemi (ESTA) adlı vize muafiyet programıyla ülkede çalışmasını kabul ettiği, ABD'nin, vize kullanımına ilişkin bilgilendirmeyi paylaşacağı kaydedildi.

Güney Kore'nin, işçileri için yeni bir vize kategorisi oluşturmak gibi temel adımlar atma çağrısı yaptığı açıklamada, ABD'li yetkililerin, yasal kısıtlamalar nedeniyle "büyük değişiklikler yapılmasının zor olduğunu" belirttiği aktarıldı.

Açıklamada, ABD'nin, ülkede yatırım yapan Güney Koreli firmaların vize meseleleri için Seul Büyükelçiliğinde bir masa kuracağı ifade edildi.

Güney Koreli firmaların işlettiği fabrikaya ICE baskını

ABD'nin Georgia eyaletinde Hyundai-LG tarafından işletilen elektrikli araç akü fabrikasına, ABD'de Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimleri tarafından 5 Eylül'de baskın düzenlenmişti.

Baskında 300'den fazlası Güney Koreli olmak üzere, yaklaşık 475 kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lee Jae-woong, "ABD'ye yatırım yapan şirketlerimizin ekonomik faaliyetleri ve vatandaşlarımızın hak ve çıkarları haksız yere ihlal edilmemeli." demişti.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem de söz konusu kişilerin yasa uyarınca "sınır dışı" edileceklerini söylemişti.

Bir haftanın ardından 11 Eylül'de serbest bırakılan 316 Güney Kore vatandaşı, ertesi gün ülkelerine dönmüştü.