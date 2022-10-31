Güney Kore, Seul'deki İzdihamın Kurbanları İçin Yas Tutuyor
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SEUL, 31 Ekim (Xinhua) -- Güney Kore'nin başkenti Seul'ün Itaewon bölgesinde yaşanan izdihamın kurbanları için yas tutan insanlar, 30 Ekim 2022.
SEUL, 31 Ekim (Xinhua) -- Güney Kore'nin başkenti Seul'ün Itaewon bölgesinde yaşanan izdihamın kurbanları için yas tutan insanlar, 30 Ekim 2022.
Güney Koreli yetkililer Pazar günü, başkent Seul'ün Itaewon bölgesinde Cumartesi gecesi Cadılar Bayramı kutlamaları sırasında meydana gelen izdihamda en az 153 kişinin öldüğünü, 103 kişinin de yaralandığını açıkladı. (Fotoğraf: James Lee/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel