Üye Girişi
Haberler

Güney Kore Savunma Bakanı: Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarında kullanılan silahlar Kuzey Kore'den yasa dışı ithal ediliyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore Savunma Bakanı Shin Won-sik, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarında kullanılan silahların Kuzey Kore'den yasa dışı ithal edildiğine dair daha fazla kanıt bulunduğunu söyledi. Shin, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki askeri işbirliğinin Kore Yarımadası'ndaki gerilimleri artırdığını ve bu durumun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiğini belirtti.

Güney Kore Savunma Bakanı Shin Won-sik, " Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarında kullandığı silahların Kuzey Kore'den yasa dışı ithal edildiğine dair daha fazla kanıt bulunduğunu" söyledi.

Singapur'da düzenlenen, Asya-Pasifik bölgesinin önde gelen güvenlik forumlarından "Shangri-La Diyaloğu"na katılan Shin, "kriz yönetimini geliştirmek" konulu oturumda konuştu.

Shin, "Rusya ile Kuzey Kore arasındaki askeri işbirliğinin Kore Yarımadası'ndaki gerilimleri artırdığını, Avrupa'daki savaş alanını etkilediğini, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında kullandığı silahların Kuzey Kore'den yasa dışı ithal edildiğine dair daha fazla kanıtın saptandığını" savundu.

Moskova ile Pyongyang arası silah ticaretinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının açıkça ihlali olduğunu belirten Shin, Kore Yarımadası'nın barışı için bunun ivedilikle durdurulması gerektiğini söyledi.

Shin, Kuzey Kore'nin Rusya'dan askeri teknoloji transferi almaya devam etmesi halinde "Kuzey Kore'nin konvansiyonel askeri kapasitelerindeki iyileşmelerin yakın bir riske dönüşeceğini" ileri sürdü.

Güney Kore'nin kendi nükleer silahlarını yapma ihtimaline yönelik soruya karşılık Shin, ülkesinin Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşmasının kapsamına güvendiğini belirtti.

"Daha güçlü bir ABD-Güney Kore ittifakı Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetlerine yanıt olacaktır." diyen Shin, Kuzey Kore'nin tümüyle nükleer kapasitelerinden arındırılması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kuzey Kore Güney Kore Ukrayna Rusya Kore Politika Güncel Haberler

Mikrofonunu açık unutan Hulusi Akar'ın sorusu CHP'li vekili küplere bindirdi

Mikrofonunu açık unutan Hulusi Akar'ın sorusu CHP'li vekili küplere bindirdi

 Yok böyle para! İşte Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mourinho'nun maliyeti

Yok böyle para! İşte Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mourinho'nun maliyeti

 Hamas'tan Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifine yanıt: Her türlü teklifi olumlu şekilde karşılamaya hazırız

Hamas'tan Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifine yanıt: Her türlü teklifi olumlu şekilde karşılamaya hazırız

Bakmadan Geçme

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN 2024? Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, bitiyor? LGS hangi gün, ne zaman yapılacak? LGS sınavı hangi tarihte uygulanacak? İşte 2024 LGS sınavı tarihi! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 1 Haziran Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 1 Haziran Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 1 Haziran dün gece deprem mi oldu? LGS kaçta başlıyor kaçta bitiyor? LGS sınavı kaç dakika, kaç saat sürecek? İşte 2024 LGS detayları! Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 1 Haziran Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi Kaan Kazgan'a kim saldırdı? Batuhan Çarbuğa kimdir? Wembley Stadyumu hangi takıma ait? Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi kazandı mı? Dortmund'un kaç tane Şampiyonlar Ligi kupası var? Sampiyonlar Ligi Finali nerede, hangi statta 2024? 1-2 Haziran Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni Irak Cumhuriyeti Büyükelçisi Anıl Bora İnan kimdir? Anıl Bora İnan hayatı ve biyografisi 1 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 1 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 1-2 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi!
Ankara'da çirkin olay! 'Sizden midem bulanıyor' diyerek başörtülü komşusuna keserle saldırdı

Ankara'da çirkin olay! "Sizden midem bulanıyor" diyerek başörtülü komşusuna keserle saldırdı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title