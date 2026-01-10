Haberler

Güney Kore: Kuzey Kore Hava Sahasına İha Göndermedik

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Kore Savunma Bakanı Ahn Gyu-baek, Kuzey Kore'nin hava sahasını ihlal ettikleri iddialarını yalanlayarak, söz konusu İHA'nın Güney Kore ordusuna ait olmadığını belirtti. Olayla ilgili ortak bir soruşturma yapılabileceği ifade edildi.

SEUL, 10 Ocak (Xinhua) -- Güney Kore Savunma Bakanı Ahn Gyu-baek, Güney Kore insansız hava araçlarının (İHA) Kuzey Kore'nin hava sahasını ihlal ettiği iddialarının "kesinlikle doğru olmadığını" belirterek, Pyongyang tarafından yayımlanan fotoğraflarda gösterilen İHA'nın Güney Kore ordusu tarafından kullanılan bir model olmadığını söyledi.

Cumartesi günü yaptığı açıklamada ülkenin geçmişteki olağanüstü hal uygulamasına yönelik hassasiyetler göz önüne alındığında böyle bir eylemin imkansız olduğunu vurgulayan Ahn, söz konusu günde Güney Kore'nin İHA Operasyon Komutanlığı, Kara Operasyon Komutanlığı veya Deniz Piyade Komutanlığı tarafından herhangi bir uçuş eğitimi yapılmadığını söyledi. Ahn, olayla ilgili olarak Güney Kore ve Kuzey Kore arasında ortak bir soruşturma yürütülebileceğini de kaydetti.

Yonhap Haber Ajansı, Güney Kore Savunma Bakanlığı'nın, ordunun Pyongyang'ın belirttiği tarihlerde İHA kullanmadığını doğruladığını aktardı.

Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung'un, kapsamlı bir soruşturma yürütülmesi talimatını vermesinin ardından ilgili kurumların an itibarıyla ayrıntıları araştırdığı belirtildi.

Kore Merkezi Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Kuzey Kore Halk Ordusu Genelkurmay Başkanlığı sözcüsü yaptığı açıklamada Güney Kore'nin yeni yılın başında Kuzey Kore hava sahasına yine İHA'lar gönderdiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
YPG'den temizlenen Halep'ten son görüntüler

Günlerdir silahların susmadığı bölgeden son görüntüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında

Ünlü oyuncu gece mekan baskınında gözaltına alındı
Kentte 'çatı çığı' kabusu! Öğrenciler kar altında kaldı, elektrikler kesildi

"Çatı çığı" kabusu! 2 kişi kar altında kaldı, ilçe karanlığa gömüldü
'Son mesajım' deyip, intihar edeceğini açıkladı

"Son mesajım" deyip intihar edeceğini açıkladı
Arınç'tan 'Hasan Ufuk Çakır' tepkisi: Bunlar siyasetin derecesini düşürüyor

AK Parti'ye katılan vekilin bu görüntülerine tepkisi sert oldu
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında

Ünlü oyuncu gece mekan baskınında gözaltına alındı
Uyuşturucu ve fuhuş skandalıyla gündeme gelen Bebek Otel'e jandarmadan baskın

İstanbul'da skandal iddialarla gündeme gelen otele baskın
Tedesco, Okan Buruk'a sorduğu soruyla basın toplantısına damga vurdu

Okan Buruk'a sorduğu soruyla basın toplantısına damga vurdu