Güney Kore: Kuzey Kore Hava Sahasına İha Göndermedik

SEUL, 10 Ocak (Xinhua) -- Güney Kore Savunma Bakanı Ahn Gyu-baek, Güney Kore insansız hava araçlarının (İHA) Kuzey Kore'nin hava sahasını ihlal ettiği iddialarının "kesinlikle doğru olmadığını" belirterek, Pyongyang tarafından yayımlanan fotoğraflarda gösterilen İHA'nın Güney Kore ordusu tarafından kullanılan bir model olmadığını söyledi.

Cumartesi günü yaptığı açıklamada ülkenin geçmişteki olağanüstü hal uygulamasına yönelik hassasiyetler göz önüne alındığında böyle bir eylemin imkansız olduğunu vurgulayan Ahn, söz konusu günde Güney Kore'nin İHA Operasyon Komutanlığı, Kara Operasyon Komutanlığı veya Deniz Piyade Komutanlığı tarafından herhangi bir uçuş eğitimi yapılmadığını söyledi. Ahn, olayla ilgili olarak Güney Kore ve Kuzey Kore arasında ortak bir soruşturma yürütülebileceğini de kaydetti.

Yonhap Haber Ajansı, Güney Kore Savunma Bakanlığı'nın, ordunun Pyongyang'ın belirttiği tarihlerde İHA kullanmadığını doğruladığını aktardı.

Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung'un, kapsamlı bir soruşturma yürütülmesi talimatını vermesinin ardından ilgili kurumların an itibarıyla ayrıntıları araştırdığı belirtildi.

Kore Merkezi Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Kuzey Kore Halk Ordusu Genelkurmay Başkanlığı sözcüsü yaptığı açıklamada Güney Kore'nin yeni yılın başında Kuzey Kore hava sahasına yine İHA'lar gönderdiğini söyledi.