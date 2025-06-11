Güney Kore, Polonya ile 6 Milyar Dolar Değerinde K2 Tankı İhracat Anlaşması İmzalıyor

SEUL, 11 Haziran (Xinhua) -- Güney Kore'nin haziran ayı sonlarında Polonya ile K2 tankı ihracatına yönelik yaklaşık 6 milyar ABD doları değerinde anlaşma imzalaması bekleniyor.

Güney Kore'nin Yonhap Haber Ajansı'nın birden fazla hükümet kaynağına dayandırdığı salı günkü haberine göre ülkenin tek seferde gerçekleştireceği en büyük silah ihracatı sözleşmesi olarak öne çıkan anlaşma bu ayın sonunda Polonya'da imzalanacak.

Sözleşme kapsamında Polonya'ya 180 adet K2 tankı tedarik edilecek. Bu tankların 117'si Güney Koreli savunma şirketi Hyundai Rotem, 63'ü ise Polonya devletine ait PGZ tarafından üretilecek.

Güney Kore, Polonya ile ülkeye 180 K2 tankının ilk partisinin ihracına yönelik ilk anlaşmayı 2022 yılında imzalamıştı.

Aynı yıl Güney Kore, Polonya'ya K2 tankı, K9 kundağı motorlu obüsü ve FA-50 hafif saldırı uçağı ihraç etmek üzere de anlaşmalar imzaladı.