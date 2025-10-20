Güney Kore Polisi Kamboçya'da Gözaltına Alınan 64 Şüpheli İçin Tutuklama Talep Etti

Güney Kore polisi, çevrim içi dolandırıcılık suçuna karıştıkları iddiasıyla Kamboçya'da gözaltına alınan ve ardından ülkeye getirilen 64 şüphelinin 58'i için tutuklama talep etti.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore polisi 18 Ekim'de ülkeye getirilen 64 şüpheliden 1'inin tutuklandığını, 5'inin serbest bırakıldığını belirtti. Polis, gözaltında bulunan diğer 58 şüpheli için de tutuklama kararı çıkarılmasını istedi.

Soruşturmada, bazı şüphelilerin Kamboçya'daki dolandırıcılık çetesi üyeleri tarafından alıkonuldukları ve saldırıya uğradıklarını anlattıklarını belirten polis, şüphelilerin uyuşturucu test sonuçlarının ise negatif çıktığını aktardı.

Kamboçya polisi, temmuz-eylül arasında çevrim içi dolandırıcılık şüphesiyle düzenlediği operasyonlarda 64 Güney Kore vatandaşını gözaltına almıştı.

Kamboçya-Güney Kore arasında dolandırıcılığa karşı işbirliği

Temmuzda fuara katılmak üzere Kamboçya'ya giden Güney Koreli öğrenci ortadan kaybolmuş, ailesi bir hafta sonra arandıklarını, çocuklarının başının belaya girdiğini ve kendilerinden fidye istendiğini belirtmişti.

Söz konusu öğrenci iki hafta sonra ölü bulunmuştu.

Güney Kore hükümeti de öğrencinin ölümünün, ülkedeki dolandırıcılar tarafından gördüğü işkenceyle ilişkili olduğu iddiaları üzerine harekete geçmiş, konuya ilişkin acil önlem alınmasını istemişti.

Olayın ardından iki ülke, çevrim içi dolandırıcılık suçlarına karşı işbirliğini artırma konusunda anlaştıklarını bildirmişti.