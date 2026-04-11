Güney Kore'de parlamento, 17,7 milyar dolarlık ek bütçe tasarısını onayladı

Güncelleme:
Güney Kore Parlamentosu, Orta Doğu'daki gerilimin ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla 17,7 milyar dolarlık ek bütçe tasarısını kabul etti. Tasarı, 244 üyeden 214'ünün lehte oy vermesiyle geçti.

Güney Kore Parlamentosu, Orta Doğu'daki gerilimin ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla 26,2 trilyon won (17,7 milyar dolar) tutarındaki ek bütçe tasarısına onay verdi.

Yonhap'ın haberine göre 17,7 milyar dolarlık ek bütçe tasarısı, Güney Kore Parlamentosundan geçti.

Ek bütçe tasarısı, 244 üyeden 214'ünün lehte, 11'inin aleyhte oy kullandığı ve 19'unun çekimser kaldığı genel kurul oturumunda kabul edildi.

Ek bütçe, Orta Doğu'da yaşanan gerilim sebebiyle artan petrol fiyatlarının yarattığı yükü hafifletmeyi ve küçük işletmeler ile zor durumdaki hane halklarını bu durumun ekonomik etkilerinden korumayı amaçlıyor.

Güney Kore Devlet Başkanlığı Sözcüsü Kang Yu-jung, tasarıyı hızla onaylayan iktidar ve muhalefet partilerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Irmak Akcan
