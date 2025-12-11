Haberler

Güney Kore'de rüşvet aldığı iddia edilen Balıkçılık Bakanı Chun istifa etti

Güncelleme:
Güney Kore Okyanuslar ve Balıkçılık Bakanı Chun Jae-soo, Birleşme Kilisesinden rüşvet aldığı iddiaları üzerine görevinden istifa etti. İstifa, Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung'un dini gruplar ile siyasi figürler arasındaki bağlantılarla ilgili soruşturma emri vermesinin ardından geldi.

Güney Kore Okyanuslar ve Balıkçılık Bakanı Chun Jae-soo, Birleşme Kilisesinden rüşvet aldığına dair iddiaların ortaya çıkmasının ardından görevinden ayrıldı.

Yonhap ajansının haberine göre Bakan Chun, aleyhindeki rüşvet iddialarına dair yaptığı açıklamada, iddiaları "saçma ve tamamen asılsız bir tartışma" olarak nitelendirdi.

Chun, iddiaların yanlış bilgilere dayandığını savunarak "Bakan olarak görevimden istifa etmemin uygun olacağına inanıyorum." dedi.

Güney Kore Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada Bakan Chun'un istifasının işleme alınacağı ifade edildi.

İstifanın, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un, ülkede dini gruplar ile siyasi figürler arasındaki bağlantılarla ilgili bir soruşturma emri vermesinin ardından gelmesi dikkati çekti.

Yerel medyadaki haberlerde, Güney Kore'deki dini grup Birleşme Kilisesi yetkililerinin Chun'a 2018-20 yıllarında "iki lüks saat ve on milyonlarca won" verdiği iddia edilmişti.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
