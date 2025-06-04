Güney Kore'nin Yeni Devlet Başkanı Lee Jae-myung Göreve Başladı

Güney Kore'nin Yeni Devlet Başkanı Lee Jae-myung Göreve Başladı
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Güney Kore'de yapılan erken seçimde oyların yüzde 49,42'sini alarak devlet başkanı seçilen Lee Jae-myung, göreve başladı. Eski devlet başkanının görevden alınması sonrası gerçekleştirilen seçim, siyasi belirsizliğe son verdi.

- Güney Kore'nin yeni devlet başkanı seçilen Lee Jae-myung göreve başladı

SEUL - Güney Kore'de yapılan erken seçimde ülkenin yeni devlet başkanı seçilen Lee Jae-myung, Ulusal Seçim Komisyonu'nun seçim zaferini onaylamasının ardından 5 yıllık görevine başladı.

Güney Kore'de sıkıyönetim krizi sonrasında yaşanan siyasi belirsizlik yapılan erken seçimle birlikte sona erdi. Oyların yüzde 49,42'sini alarak devlet başkanı seçilen Demokratik Parti adayı Lee Jae-myung, Ulusal Seçim Komisyonu'nun seçim zaferini onaylamasının ardından 5 yıllık görevine başladı. Seçimler önceki devlet başkanının görevden azli sebebiyle düzenlendiğinden geçiş sürecine tabi olmayan Lee, başkomutanlık dahil devlet başkanlığı yetkilerini bu göreve vekalet eden Başbakan Yardımcısı ve Eğitim Bakanı Lee Ju-ho'dan devraldı. Yeni Devlet Başkanı Lee Jae-myung için yerel saat ile 11.00'de Ulusal Meclis'te yemin töreni düzenleneceği açıklandı.

Güney Kore sandık başına gitmişti

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol, 3 Aralık'ta "Muhalefetin devlet aleyhinde faaliyetlerde bulunduğu" iddiasıyla sıkıyönetim ilan etmesi nedeniyle görevden alınmıştı. Güney Kore, devlet başkanının görevden alınması halinde en geç 60 gün içinde erken seçime gidilmesini öngören yasa uyarınca sandık başına gitmişti. Resmi seçim sonuçlarına göre, Demokratik Parti adayı Lee Jae-myung oyların yüzde 49,42'sini kazanırken, iktidardaki Halkın Gücü Partisi adayı Kim Moon-soo yüzde 41,15 oranında oy almıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK ERSOY - Güncel
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