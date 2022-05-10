Güney Kore'nin Yeni Cumhurbaşkanı, Kuzey Kore ile Diyalog Kapısının Açık Olduğunu Söyledi

SEUL, 10 Mayıs (Xinhua) -- Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol, Salı günü yaptığı açıklamada yeni yönetim için, Kore Yarımadası'nın nükleer sorununu barışçıl şekilde çözmek amacıyla Kuzey Kore (Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti) ile diyalog kapısının açık olduğunu söyledi. Seul'deki Ulusal Meclis'te düzenlenen yemin töreninde konuşan Yoon, yönetiminin uluslararası toplumla dayanışma yoluyla güvence altına alınabilecek kalıcı ve sürdürülebilir bir barış yaratacağını belirtti. Beş yıllık görevine başlayan Yoon, Kuzey Kore'nin nükleer gelişiminin barışçıl çözümünde görüşmeler için kapıyı açık bırakma sözü verdi. Yoon, "Eğer Kuzey Kore nükleer geliştirmesini durdurur ve gerçek anlamda nükleer silahlardan arınmaya başlarsa, Kuzey Kore'nin ekonomisini ve halkının yaşam kalitesini önemli ölçüde iyileştirebilecek büyük bir plan sunmak için uluslararası toplumla birlikte çalışmaya hazır olacağız" dedi. Güney Kore Cumhurbaşkanı, nükleer silahlardan arınmanın yarımadaya sürdürülebilir barışın yanı sıra Asya ve dünyaya barış ve refah getirmeye "büyük ölçüde katkıda bulunacağını" kaydetti.

Xinhua / Güncel