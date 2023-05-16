Güney Kore'nin ürettiği KF-21 tipi savaş uçakları 'geçici savaşa uygunluk' testini geçti

Güney Kore'nin ürettiği KF-21 tipi savaş uçaklarının "geçici savaşa uygunluk" testini geçtiği bildirildi.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Savunma Tedarik Programı Ajansı (DAPA), Genelkurmay Başkanlığının KF-21 ile yaptığı yüzlerce uçuş ve saha denemeleri sonucu uçağın "geçici savaşa uygunluk" testini geçtiğini açıkladı.

DAPA'dan yapılan basın açıklamasında, "Bu değerlendirme, gelecek yıl itibarıyla başlangıçtaki plana uygun şekilde seri üretim yapılması için temeli attı." ifadesi kullanıldı.

Buna göre, "geçici savaşa uygunluk" testini geçen KF-21 savaş uçağının üretiminin Güney Kore savunma sanayisi için "mihenk taşı" olacağı kaydediliyor.

Güney Kore askeri yetkililerinin söz konusu uçakla hız testi, iniş, kalkışı içeren yaklaşık 200 uçuş gerçekleştirdiği belirtiliyor.

Öte yandan, 2026'ya kadar tüm testlerin gerçekleştirilmesi için KF-21 savaş uçağıyla 2 bin 200 deneme uçuşu daha yapılması planlanıyor.

2015'te başlatılan 6,59 milyar dolar bütçeli projeyle üretilecek savaş uçaklarının F-4 ve F-5 savaş uçaklarının yerini alması bekleniyor.