Güney Kore'nin sahil kenti Gangneung'daki orman yangınlarında yüzlerce kişi tahliye edildi

Güney Kore'nin sahil kenti Gangneung'da çok sayıda evin zarar görmesine, yüzlerce kişinin tahliyesine yol açan orman yangınına müdahale ediliyor.

Gangwon Eyalet Valisi Kim Jin-tae, Gangneung'un orta kesimindeki dağlık alanda başlayan yangını söndürmek için bölgeye 700'den fazla itfaiyeci ve 300 araç sevk edildiğini belirtti.

Yangında en az 44 ev zarar gördü, 300'den fazla bölge sakini tahliye edildi.

Şiddetli rüzgarlar yangın söndürme uçaklarının hareket kabiliyetini zayıflattığı için ekiplerin yangına müdahale çalışmaları zorlaşıyor.