Güney Kore'nin Otomotiv İhracatı Düşmeye Devam Ediyor

SEUL, 17 Haziran (Xinhua) -- Güney Kore'nin otomotiv ihracatı, ABD'nin uygulamaya başladığı gümrük vergilerinin olumsuz etkisiyle üst üste ikinci ayda da geriledi.

Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanlığı'nın salı günü açıkladığı verilerine göre nisanda yüzde 3,8 azalan otomobil sevkiyatı, mayısta da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4 düşerek 6,2 milyar ABD doları oldu.

İhracatta devam eden düşüşün başlıca nedenleri olarak ABD'nin uyguladığı gümrük vergilerinin Güney Kore üretimi araçlara olan talebi azaltması ve çevre dostu sedan otomobillere yönelik talebin zayıflaması gösterildi.

ABD'ye yapılan otomobil ihracatı yüzde 27,1 düşüşle 2,52 milyar dolara gerilerken, Avrupa Birliği ve Asya'ya yapılan ihracat ise çift haneli büyüme gösterdi.

Çevre dostu araçların sevkiyatı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 düşüşle 2,17 milyar dolara geriledi.

Mayıs ayında ihraç edilen araç sayısı geçen yıla göre yüzde 3,1 düşüşle 247.577 adet olurken, otomobil parçaları sevkiyatı de yüzde 9,4 azalarak 1,66 milyar dolar oldu.

Yerel fabrikalarda üretilen araç sayısı ise mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 düşüşle 358.969 adede geriledi.

Yerli ve ithal araçlar dahil olmak üzere ülke içinde satılan araç sayısı mayısta geçen yıla göre yüzde 0,4 artışla 141.865 adede ulaştı.