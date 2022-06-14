Güney Kore'nin "Nuri" roketinin fırlatılması 16 Haziran'a ertelendi - Haberler

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Güney Kore'nin "Nuri" roketinin fırlatılması 16 Haziran'a ertelendi

AA - Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
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Güney Kore'nin 'Nuri' roketinin fırlatılması 16 Haziran'a ertelendi

Güney Kore'nin ilk yerli roketi "Nuri"nin ikinci denemesinin olumsuz hava şartları nedeniyle 16 Haziran'a ertelendiği bildirildi.

Güney Kore'nin ilk yerli roketi "Nuri"nin ikinci denemesinin olumsuz hava şartları nedeniyle 16 Haziran'a ertelendiği bildirildi.

Bilim Bakanlığından yapılan açıklamada, yarın Goheung-gun kentindeki Naro Uzay Merkezi'nden fırlatılması planlanan rokete şiddetli rüzgarın engel olduğu belirtildi.

İlk denemesi 8 ay önce yapılan, "Dünya" anlamına gelen "Nuri" adlı roketin hava şartları nedeniyle fırlatma noktasına yerleştirilemediği kaydedildi.

Roketin, 16 Haziran Perşembe günü fırlatılmasının planlandığı aktarıldı.

Nuri, ilk kez 21 Ekim 2021'de, başkent Seul'ün yaklaşık 500 kilometre güneyinde bulunan Goheung bölgesindeki uzay merkezinden fırlatılmıştı.

Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, roketin hızlı şekilde yol aldığını ancak roket üzerindeki 1,5 ton yapay uydunun yörüngeye oturtulamadığını açıklamıştı.

Kore Uzay Araştırma Enstitüsü (KARI), Nuri roketinin 2027'ye kadar 4 kez daha uzaya fırlatılacağını duyurmuştu.

Roketin, Güney Kore'ye maliyetinin 1,6 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. 200 ton ağırlığı ve 47,2 metre uzunluğundaki rokette 6 motor bulunuyor.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel

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