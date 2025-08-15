Güney Kore'nin Kurtuluşunun 80. Yılı Kutlandı: 'Işığı Kucaklamak' Sergisi Açıldı

Güney Kore'nin kurtuluşunun 80. yılı dolayısıyla 40 Koreli ve 40 Türk sanatçının eserlerinden oluşan "Işığı Kucaklamak" adlı resim sergisi Ankara'da açıldı.

Kore Kültür Merkezi, Kosong Kültür Vakfı ve Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin ortaklaşa hazırladığı serginin açılışı, Hacettepe Üniversitesinin Sıhhiye yerleşkesindeki Ahmet Göğüş Sanat Galerisi'nde yapıldı.

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Jeong Yeondoo konuşmasına Türkçe "Merhaba" diyerek başlayarak, Güney Kore'nin kurtuluşunun 80. yıl dönümünün kutlandığını belirtti.

Jeong, sergide Güney Kore ve Türkiye'den sanatçıların eserlerinin yer aldığını söyledi.

Türkiye ve Güney Kore'nin derin bağlar taşıyan kardeş ülkeler olduğunu dile getiren Jeong, "1950-1953 yıllarındaki Kore Savaşı sırasında Türkiye'den gelen askerlerin uzak bir ülkenin acısını kendi acısı gibi benimseyerek gösterdiği fedakarlık ve özveri bugün hala Kore halkının kalbinde büyük bir minnettarlık ve etkiyle yaşamaktadır." diye konuştu.

Güney Kore ve Türkiye'nin siyaset, ekonomi ve kültür gibi birçok alanda aktif işbirliği yürüttüğünün altını çizen Jeong, kültür ve sanat aracılığıyla yapılan etkileşimin değerli olduğunu vurguladı.

Kosong Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ko Sosuk ise sergiyi hazırlayan sanatçılara teşekkürlerini iletti.

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Nadire Şule Atılgan da Güney Kore'nin kurtuluşunun 80. yıl dönümünü kutlayarak, serginin, paylaşılan bir kültürel belleği, insanlığın ortak gücünü, barışı ve umut talebini gün ışığına çıkardığını ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından Kore geleneksel dans gösterisi düzenlendi.