Güney Kore'nin Kori-2 Nükleer Reaktörünün Faaliyet Süresi 10 Yıl Uzatıldı

Güney Kore Nükleer Güvenlik ve Emniyet Komisyonu, iki yıl önce kapatılan Kori-2 nükleer reaktörünün faaliyet süresinin 10 yıl uzatılmasına onay verdi.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Nükleer Güvenlik ve Emniyet Komisyonu, 2023'te işletme süresi dolduğu için kapatılan Kori-2 reaktörüyle ilgili inceleme yaptı.

Komisyon, yaptığı inceleme sonucunda, Kori-2 reaktörünün "yeterli güvenlik marjlarını koruduğunu" ve çevresel etki değerlendirmesi de dahil "güvenlik gerekliliklerini karşıladığını" belirtti.

Faaliyet süresinin 10 yıl uzatılmasıyla, reaktörün kapatıldığı 2023 yılı baz alan Komisyon, Kori-2 reaktörünün 8 Nisan 2033'e kadar işletilebileceğini açıkladı.

Kararın ardından, merkezi Güney Kore'de bulunan nükleer enerji firması Korea Hydro&Nuclear Power Company (KHNP), reaktörün güvenliğini güçlendirmek amacıyla ekipman yenileme çalışmalarına başlayacak, bu işlemin ardından Komisyon yerinde denetim yapacak.

Komisyon Başkanı Choi Won-ho, denetime ilişkin yaptığı açıklamada, "Yerinde inceleme yapılarak, komisyon KHNP'nin ekipman yenilemesinin güvenlik standartlarına uygun olup olmadığını kapsamlı bir şekilde kontrol edecek ve böylece Kori-2 reaktörünün güvenli bir şekilde çalışabilmesini sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Kararın, KHNP'nin, ömrünü uzatmak istediği 9 eski reaktör için de emsal teşkil etmesi bekleniyor.

Nükleer enerjinin, yapay zeka teknolojilerinin büyümesiyle artan veri merkezi kaynaklı elektrik talebini karşılamada kritik bir rol üstlenmesi ve Güney Kore'nin 2050 yılı karbon azaltma hedefine ulaşma çabasını desteklemesi bekleniyor.

Ülkenin güneydoğu kıyısında yer alan Kori-2 reaktörü, 1983'te ticari işletmeye başlamış, 2023'te işletme süresi dolduğu için kapatılmıştı.