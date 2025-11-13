Haberler

Güney Kore'nin Kori-2 Nükleer Reaktörünün Faaliyet Süresi 10 Yıl Uzatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Kore Nükleer Güvenlik ve Emniyet Komisyonu, iki yıl önce kapatılan Kori-2 reaktörünün güvenlik standartlarını yeterli buldu ve işletme süresini 10 yıl uzattı. Reaktör, 8 Nisan 2033'e kadar faaliyette kalabilecek.

Güney Kore Nükleer Güvenlik ve Emniyet Komisyonu, iki yıl önce kapatılan Kori-2 nükleer reaktörünün faaliyet süresinin 10 yıl uzatılmasına onay verdi.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Nükleer Güvenlik ve Emniyet Komisyonu, 2023'te işletme süresi dolduğu için kapatılan Kori-2 reaktörüyle ilgili inceleme yaptı.

Komisyon, yaptığı inceleme sonucunda, Kori-2 reaktörünün "yeterli güvenlik marjlarını koruduğunu" ve çevresel etki değerlendirmesi de dahil "güvenlik gerekliliklerini karşıladığını" belirtti.

Faaliyet süresinin 10 yıl uzatılmasıyla, reaktörün kapatıldığı 2023 yılı baz alan Komisyon, Kori-2 reaktörünün 8 Nisan 2033'e kadar işletilebileceğini açıkladı.

Kararın ardından, merkezi Güney Kore'de bulunan nükleer enerji firması Korea Hydro&Nuclear Power Company (KHNP), reaktörün güvenliğini güçlendirmek amacıyla ekipman yenileme çalışmalarına başlayacak, bu işlemin ardından Komisyon yerinde denetim yapacak.

Komisyon Başkanı Choi Won-ho, denetime ilişkin yaptığı açıklamada, "Yerinde inceleme yapılarak, komisyon KHNP'nin ekipman yenilemesinin güvenlik standartlarına uygun olup olmadığını kapsamlı bir şekilde kontrol edecek ve böylece Kori-2 reaktörünün güvenli bir şekilde çalışabilmesini sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Kararın, KHNP'nin, ömrünü uzatmak istediği 9 eski reaktör için de emsal teşkil etmesi bekleniyor.

Nükleer enerjinin, yapay zeka teknolojilerinin büyümesiyle artan veri merkezi kaynaklı elektrik talebini karşılamada kritik bir rol üstlenmesi ve Güney Kore'nin 2050 yılı karbon azaltma hedefine ulaşma çabasını desteklemesi bekleniyor.

Ülkenin güneydoğu kıyısında yer alan Kori-2 reaktörü, 1983'te ticari işletmeye başlamış, 2023'te işletme süresi dolduğu için kapatılmıştı.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu - Güncel
MSB, 20 askerimizin şehit olduğu kaza sonrası C-130'ların uçuşunu durdurdu

20 askerimizin şehit olduğu kaza sonrası C-130'larla ilgili yeni karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı

Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı
CHP'liler kırmızı kart gösterdi, Bakan Bak 'VAR'dan döner' dedi

CHP'nin kırmızı kartına Bakan Bak'tan bomba yanıt
20 şehit verdiğimiz uçak vurulmuş olabilir mi? Emekli korgeneral, 49 yıl önceki olayı hatırlattı

Emekli korgeneral, 49 yıl önceki 'Ermeni er' olayını hatırlattı
Trump imzaladı, altın fırladı! 3 haftanın zirvesinde

Trump imzaladı, altın fırladı
Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı

Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı
Yürek burkan görüntülerin ardından Metin Keçeci konuştu

Karton toplarken görüntülenen ünlü oyuncu sessizliğini bozdu
beIN Sports spikeri, canlı yayında gelen mesajla baba olacağını öğrendi

Canlı yayında gelen mesajla baba olacağını öğrendi
Galatasaray'da alarm! Tam 4 oyuncu aynı anda yok

Galatasaray'da alarm! Tam 4 oyuncu aynı anda yok
Muazzez Abacı'nın film gibi hayatı! Gözlerden uzak büyüttüğü bir kızı vardı

Abacı'nın film gibi hayatı! İşte gözlerden uzak büyüttüğü kızı
Fatih Ürek yaşam mücadelesi verirken miras iddiası ortalığı karıştırdı

Fatih Ürek canıyla mücadele ederken aile içinde kriz iddiası
Benzine zam geliyor! İşte il il yeni fiyatlar

Araç sahipleri dikkat! Yine zam göründü
Şampiyon olan futbolculara tam 250.000 dolar verdi

Çantadan çıkanı görünce donup kaldılar
Sürpriz sandı ama... Paspası kaldıran motokurye, büyük pişmanlık yaşadı

Sürpriz sandı ama... Paspası kaldıran motokurye büyük pişmanlık yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.