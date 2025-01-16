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Güney Kore'nin Gözaltına Alınan İlk Devlet Başkanı: Yoon Suk-yeol

Güney Kore'nin Gözaltına Alınan İlk Devlet Başkanı: Yoon Suk-yeol
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Güney Kore'nin görevden uzaklaştırılan Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, başkanlık konutunda gözaltına alındı. Ülkede ilan edilen kısa süreli sıkıyönetim sonrası gözaltına alınan Yoon, modern tarihin ilk tutuklanan görevdeki devlet başkanı oldu.

1. ANONS (Türkçe): HONG YAN, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

2. Olay yerinden bir görüntü

Güney Kore'nin görevden uzaklaştırılan Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol başkanlık konutunda gözaltına alındı. Ülkede kısa süren sıkıyönetim ilanının ardından görevden uzaklaştırılan Yoon, gözaltına alınan ilk devlet başkanı oldu.

ANONS (Türkçe): HONG YAN, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Güney Kore'nin görevden uzaklaştırılan Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol başkanlık konutunda gözaltına alındı. Ülkede kısa süren sıkıyönetim ilanının ardından görevden uzaklaştırılan Yoon, gözaltına alınan ilk devlet başkanı oldu.

Güney Kore Üst Düzey Yetkililerin Yolsuzluk Soruşturmaları Ofisi, Ulusal Soruşturma Ofisi ve Savunma Bakanlığı soruşturma merkezi yetkililerinden oluşan bir ortak soruşturma birimi, yaptıkları kısa açıklamada Yoon'un çarşamba günü saat 10.33'te göz altına alındığını duyurdu.

Üst Düzey Yetkililerin Yolsuzluk Soruşturmaları Ofisi'nin 48 saat içinde Yoon'u 20 güne kadar gözaltında tutmak için ayrı bir gözaltı kararı çıkarması ya da Yoon'u serbest bırakması gerekiyor.

Yoon, ülkenin modern tarihinde tutuklanan ilk görev başındaki devlet başkanı oldu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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