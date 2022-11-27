Güney Kore'nin Doğu Kıyısındaki Yangyang'da Helikopter Düştü Güncel Haberler YANGYANG, 27 Kasım (Xinhua) -- Güney Kore'nin Gangwon iline bağlı Yangyang ilçesinde helikopterin düştüğü alanda çalışan kurtarma ekipleri görülüyor, 27 Kasım 2022. YANGYANG, 27 Kasım (Xinhua) -- Güney Kore'nin Gangwon iline bağlı Yangyang ilçesinde helikopterin düştüğü alanda çalışan kurtarma ekipleri görülüyor, 27 Kasım 2022. Yonhap haber ajansı, ülkenin doğu kıyısında yer alan Yangyang'da Pazar günü bir helikopterin düştüğünü, kazada 5 kişinin öldüğünü bildirdi. (Fotoğraf: NEWSIS/Dağıtım Xinhua aracılığıyla) Kaynak: Xinhua / Güncel Güney Kore Güncel Haberler

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