Haberler

Güney Kore'nin Büyük Şirketlerinden Teknoloji Yatırımları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Kore'nin önde gelen şirketleri, çip, yapay zeka ve teknoloji geliştirme alanlarında toplamda yüz milyarlarca dolarlık yerli yatırım yapacaklarını duyurdu. Bu yatırımlar, ülkenin teknoloji kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Güney Kore'nin önde gelen şirketleri, çip, yapay zeka ve teknoloji geliştirme alanlarında yüz milyarlarca dolarlık yerli yatırım yapma sözü verdi.

Yonhap'ın haberine göre Samsung, Hyundai Motor Group, SK Group, LG Group ve Hanwha şirketleri, yerli yatırımı canlandırmaya katkıda bulunacaklarını açıkladı.

Yatırım taahhütleri, Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un adı geçen şirketlerin yöneticileriyle yaptığı toplantıda duyuruldu. Toplantıda, Seul ile Washington arasındaki tarife anlaşmasının uygulanmasına yönelik takip tedbirleri ele alındı.

Samsung, 5 yıllık yaklaşık 309 milyar dolar değerindeki yatırım planıyla çip üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor. Planın önemli bir kısmının yapay zeka veri merkezine ayrılacağı belirtiliyor.

Hyundai Motor Group, 2030'a kadar Güney Kore'ye toplam yaklaşık 86 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı. Bunun yaklaşık 34 milyar doları yapay zeka, yazılım tanımlı araçlar, robotik ve hidrojen gibi yeni iş alanlarına ayrılacak.

SK Group da yapay zeka alanındaki artan talebi karşılamak amacıyla çip üretimine odaklanarak 2028'e kadar 88 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu.

LG Group, gelecek 5 yıl içinde 69 milyar dolar yatırım yapacağını, bunun yüzde 60'ını malzeme, parça ve ekipman alanlarına ayıracağını bildirdi.

Hanwha ise tersane ve savunma alanlarında yaklaşık 7 milyar dolar, ayrıca ABD'de şirkete ait olan Philadelphia Tersanesine yaklaşık 5 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
Kabataş metro inşaatındaki göçükle ilgili iki tutuklama

İstanbul'da metro inşaatındaki faciada yeni gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zap Suyu'na düşen pikaptaki 2 kişi hayatını kaybetti

Uçurumdan Zap Suyu'na düştüler: Ölü ve yaralılar var
Nevşehir Belediye Başkanı Arı'nın kahvaltı sofrası ortalığı karıştırdı

Belediye başkanının kahvaltı sofrası ortalığı karıştırdı
Mayoyla sahaya atlamıştı! Kinsey Wolanski'nin yeni mesleği şaşırttı

Mayoyla sahaya atlamıştı! Yeni mesleği şaşırttı
3 çocuğunu katleden cani, eşine 'Çocuklar kara toprak oldu' yazılı mesaj atmış

3 evladının canına kıydıktan sonra eşine gönderdiği mesaj kan dondurdu
Zap Suyu'na düşen pikaptaki 2 kişi hayatını kaybetti

Uçurumdan Zap Suyu'na düştüler: Ölü ve yaralılar var
Ağrısının nedenini böbrek taşı sandı, gerçek bambaşka çıktı

Ağrısının nedenini böbrek taşı sandı, gerçek bambaşka çıktı
Ankara Büyükşehir Belediyesi viral olan tabelanın etrafına dikenli tel çekti

Tabelayı değiştirmekten bıkan ABB çözümü bakın nasıl buldu
Fatih Erbakan'ın seçim vaadi kongreye damga vurdu

Fatih Erbakan'ın seçim vaadi kongreye damga vurdu
Eski eşini yaralayıp, ilişkisi olduğunu iddia ettiği arkadaşını öldüren şüpheli tutuklandı

Eski eşini dövüp, arkadaşını herkesin gözü önünde hunharca katletti
Ülkesine dönen Asensio bakın nerede görüntülendi

Ülkesine dönen Asensio bakın nerede görüntülendi
Real Madrid'in yıldızından Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hamle

Real Madrid'in yıldızından Galatasaraylıları heyecanlandıran hamle
ABD polisi tarafından vurulan Ali İhsan Bayhan Ankara'da defnedildi

ABD polisinin vurduğu Ali İhsan Bayhan Ankara'da defnedildi
Börekçideki kadın cinayetinde korkunç 'kilometre' detayı

Börekçideki vahşette korkunç "kilometre" detayı
title