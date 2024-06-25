Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliği ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği, Kore Savaşı'nın 74. yılını anma etkinliği düzenledi

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliği ve Türkiye Muharip Gaziler Derneğince, Kore Savaşı'nın 74. yılı dolayısıyla Ankara'da anma etkinliği düzenlendi.

Kore'de Savaşan Türkler Anıtı'nda düzenlenen törene, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Jeong Yeondoo, Ankara 4. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Ahmet Kurumahmut, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk, büyükelçiler, askeri ataşeler, askeri derneklerin temsilcileri ve Kore gazileri katıldı.

Saygı duruşu ve iki ülkenin milli marşlarının çalınmasıyla başlayan törende, anıta çelenkler konuldu.

Büyükelçi Jeong, burada yaptığı konuşmada, 74 yıl önce Kuzey Kore'nin ülkesini işgaliyle başlayan savaşta, halkının 5 bin yıllık tarihinde en büyük kayıp ve acıyı yaşadığını söyledi.

Türkiye'nin Kore Savaşı'na binlerce asker gönderdiğini hatırlatan Jeong, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) katılımcı ülkeleri arasında en çok asker gönderen 4. ülke olduğunu hatırlattı.

Jeong, "Bu duvarda isimleri yazan gaziler ve burada bulunan siz kıymetli gazilerimizin fedakarlıkları olmasaydı bugünkü Kore'nin özgürlüğü ve refahı olmazdı." dedi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Yumuk da Kore Savaşı'nda Kore halkının Türk askerini çok yakından tanıdığını belirterek, kahramanlık ve fedakarlıklarından dolayı Kore halkının Türk askerini her zaman takdir ettiğini söyledi.

Kore Savaşı

Kore Savaşı, 25 Haziran 1950'de Kuzey Kore'nin Güney Kore'yi işgal etmesi üzerine başladı.

Çin ve Sovyetler Birliği, Kuzey Kore'ye, ABD önderliğindeki BM de Güney Kore'ye savaş boyunca destek verdi.

BM Güvenlik Konseyinin (BMGK), BM güçlerini, Kuzey Kore işgalini sonlandırmak için Kore'ye göndermeye onay vermesi üzerine Türkiye de BM tarafında savaşa katılma kararı aldı ve Tuğgeneral Tahsin Yazıcı emrindeki 1. Türk Tugayı, 17 Eylül 1950'de Hatay'ın İskenderun Limanı'ndan yola çıktı ve 12 Ekim 1950'de Pusan Limanı'na ulaştı.

Güney Kore Savunma Bakanlığı kaynaklarına göre, 4 tugay ile savaşa katılan Türkiye'den toplam 21 bin 212 asker savaşta yer aldı ve Türkiye, Kore Savaşı'na katılan 16 ülke arasında asker sayısı açısından 4'üncü sırada yer aldı.

27 Temmuz 1953'te sona eren "Kore Savaşı", barış anlaşması imzalanamadığı için teknik olarak devam ederken, barış anlaşması için yapılan tüm girişimler sonuçsuz kaldı.