Haberler

Güney Kore'nin gözlem uydu sisteminin parçası olan NEONSAT-1A uzaya fırlatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Kore, Kore Yarımadası'ndaki doğal afetler ve ulusal güvenliği izlemek üzere NEONSAT uydu sistemini test etmek amacıyla NEONSAT-1A uydusunu başarıyla uzaya fırlattı. Uydu, bu amaca yönelik olarak geliştirilen 11 'nanouydudan' ikincisi ve yüksek çözünürlüklü gözlem yapma yeteneğine sahip.

Güney Kore'nin, Kore Yarımadası boyunca doğal afetler ve ulusal güvenliğe ilişkin gelişmeleri izlemeyi hedefleyen NEONSAT uydu sistemlerini test amacıyla NEONSAT-1A uydusunu uzaya fırlattığı açıklandı.

Faaliyetlerini Yeni Zelanda'da yürüten ABD'li roket üreticisi ve fırlatma hizmetleri sağlayıcısı Rocket Lab'ten yapılan açıklamaya göre, "Bridging The Swarm" adı verilen misyon, Yeni Zelanda yerel saatiyle 14.21'de NEONSAT-1A'nın fırlatılmasıyla gerçekleştirildi.

Yüksek çözünürlüklü gözlem kabiliyetlerine sahip gelişmiş bir yer gözlem uydusu olan NEONSAT-1A, Güney Kore hükümetinin Kore Yarımadası boyunca doğal afetler ve ulusal güvenliğe ilişkin gelişmeleri izlemeyi hedefleyen gelecekteki NEONSAT uydu takımyıldızının test edilmesinde kullanılacak.

Takımyıldızın ilk uydusu olan NEONSAT-1'in ise 2024'te Rocket Lab tarafından "Beginning of The Swarm" göreviyle yörüngeye yerleştirildiği hatırlatıldı.

Öte yandan Yonhap ajansının haberinde, NEONSAT-1A'nın, Kore Yarımadası ve çevresindeki bölgelerin izlenmesi ve görüntülenmesi amacıyla oluşturulan uydu sistemlerini oluşturan toplam 11 "nanouydulardan" ikincisi olduğu kaydedildi.

Nanouydu, 1-10 kilogram ağırlığında küçük bir yapay uydu olarak biliniyor. Boyutuna rağmen, güç kaynağı, iletişim sistemi, kontrol üniteleri, sensörler gibi sistemlere sahip olması, çoğu durumda gözlem veya veri toplama görevlerini yerine getirmesini sağlıyor.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
ABD silahlı kuvvetlerinin 1 numarası: Ordu İran'a karşı harekata hazır

"1 numara" dünyaya ilan etti: Ordu hazır, vur emri bekleniyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Fidan 'Dünya kamuoyunun pek bilmediği bir şey var' diyerek açıkladı

Bakan Fidan "Dünya kamuoyunun bilmediği bir şey var" deyip açıkladı
Survivor'a giden Doğuş'a eşinden çağrı: Kurban olayım geri dön

Survivor'a 6 gün önce katılan ünlüye eşinden çağrı: Kurban olayım dön
Cinsel saldırıdan tutuklu zanlı, cezaevine nakli sırasında dedektifi taciz etti

Sapığa bak sen! Cezaevine kelepçeli götürülürken de rahat durmadı
Deniz İbişler 6 gündür her yerde aranıyordu! Korkutan haber geldi

6 gündür her yerde aranıyordu! Kayıp vakasında korkulan oldu
Bakan Fidan 'Dünya kamuoyunun pek bilmediği bir şey var' diyerek açıkladı

Bakan Fidan "Dünya kamuoyunun bilmediği bir şey var" deyip açıkladı
ABD'li senatörü zora sokan soru: Neden eşcinsel olduğunu itiraf etmiyorsun?

Kaçacak delik aradı: Neden eşcinsel olduğunu itiraf etmiyorsun?
Ufuk Özkan'ın donörü netleşti! İşte beraber çalıştıkları o isim

Ufuk Özkan'ın donörü netleşti! İşte beraber çalıştıkları o isim