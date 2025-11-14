Haberler

Güney Kore mutfağının seçkin lezzetleri Ankara'da tanıtıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Kore'den gelen konuk şefler Jang Yu-min ve Oh Ji-eun, ülkelerine ait "Samgyetang", "Kimçi Jeon", "Karides Jeon", "Hobak Jeon" ve diğer birçok yemeği başkent Ankara'da tanıttı.

Güney Kore'den gelen konuk şefler Jang Yu-min ve Oh Ji-eun, ülkelerine ait "Samgyetang", "Kimçi Jeon", "Karides Jeon", "Hobak Jeon" ve diğer birçok yemeği başkent Ankara'da tanıttı.

Şefler, Ankara'da bir otelde, ülkelerinin yemek kültürünün tanıtımını yaptı.

Tanıtım toplantısına, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Jeong Yeondoo, otel yetkilileri, basın mensupları ve davetliler katıldı.

Jeong, ilk olarak 2018'de düzenlenen bu etkinliğin, bugüne kadar Türkiye'de Kore kültürünü sevenlerin Kore mutfağına olan yoğun ilgi ve taleplerini karşılayarak Kore mutfağını temsil eden uluslararası bir kültür etkinliği olarak yerleştiğini söyledi.

Son dönemde Kore dizileri ve "tanınmış şefler tanınmamış şeflere karşı" gibi çeşitli yayın programlarının popüler olmasıyla, Kore yemeğine yönelik küresel ilginin günden güne arttığına dikkati çeken Jeong, konuk şeflerin 40'tan fazla Kore yemeğini misafirlere sunacağını anlattı.

Büyükelçi Jeong, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un yakında Türkiye'yi ziyaret etmeyi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmeyi planlandığını belirtti.

Konuşmanın ardından Koreli şefler Jang Yu-min ve Oh Ji-eun, ülkelerine ait "Samgyetang", "Kimçi Jeon", "Karides Jeon", "Hobak Jeon" ve diğer birçok yemeğin sunumunu yaptı.

Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz - Güncel
Türkiye şehitlerini uğurluyor! Devlet erkanı Ankara'daki törene katıldı

Ankara'da mahşeri kalabalık! En ön safta Bahçeli ve Yılmaz var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cemil Tugay umreye gitti, CHP yönetimi sonradan öğrendi!

Cemil Tugay umreye gitti, CHP yönetimi sonradan öğrendi!
Yer: Esenyurt! Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu

Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu
Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi: O şimdi söylemesin

Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi
19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmene 500 yıl hapis

19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmenin cezası belli oldu
Cemil Tugay umreye gitti, CHP yönetimi sonradan öğrendi!

Cemil Tugay umreye gitti, CHP yönetimi sonradan öğrendi!
Samsung bellek çiplerine yüzde 60 zam yaptı, telefon ve bilgisayar fiyatları uçacak

Telefon alacaklar dikkat! Dev firmanın kararı fiyatları uçuracak
Jürgen Klopp'un yeni adresi belli oldu

Klopp'un yeni adresi belli oldu
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş: Yabancı numaralardan tehdit mesajları alıyorum

Bedeninde 2 erkek DNA'sı bulunan Rojin'in babasından olay sözler
Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular

Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular
Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti! Nota verildi

Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye'den jet hamle
Amasyalı şehidin annesinin feryadı yürek dağladı

Şehidin annesinin feryadı yürek dağladı! Herkes bu videoyu paylaşıyor
Bülent Ersoy'dan aşk İddialarına son nokta: Hayatımda kimse yok

'Yeni sevgili' iddialarına Bülent Ersoy'dan canlı yayında net yanıt
Galatasaray'ın eski yıldızından taraftarı delirten sözler

Galatasaray'ın yıldızından taraftarı delirten sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.