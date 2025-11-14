Güney Kore mutfağının seçkin lezzetleri Ankara'da tanıtıldı

Güney Kore'den gelen konuk şefler Jang Yu-min ve Oh Ji-eun, ülkelerine ait "Samgyetang", "Kimçi Jeon", "Karides Jeon", "Hobak Jeon" ve diğer birçok yemeği başkent Ankara'da tanıttı.

Şefler, Ankara'da bir otelde, ülkelerinin yemek kültürünün tanıtımını yaptı.

Tanıtım toplantısına, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Jeong Yeondoo, otel yetkilileri, basın mensupları ve davetliler katıldı.

Jeong, ilk olarak 2018'de düzenlenen bu etkinliğin, bugüne kadar Türkiye'de Kore kültürünü sevenlerin Kore mutfağına olan yoğun ilgi ve taleplerini karşılayarak Kore mutfağını temsil eden uluslararası bir kültür etkinliği olarak yerleştiğini söyledi.

Son dönemde Kore dizileri ve "tanınmış şefler tanınmamış şeflere karşı" gibi çeşitli yayın programlarının popüler olmasıyla, Kore yemeğine yönelik küresel ilginin günden güne arttığına dikkati çeken Jeong, konuk şeflerin 40'tan fazla Kore yemeğini misafirlere sunacağını anlattı.

Büyükelçi Jeong, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un yakında Türkiye'yi ziyaret etmeyi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmeyi planlandığını belirtti.

Konuşmanın ardından Koreli şefler Jang Yu-min ve Oh Ji-eun, ülkelerine ait "Samgyetang", "Kimçi Jeon", "Karides Jeon", "Hobak Jeon" ve diğer birçok yemeğin sunumunu yaptı.