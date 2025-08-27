Güney Kore Mahkemesi, Eski Başbakan Han Duck-soo'nun Tutuklama Emrini Reddetti

Güney Kore'de bir bölge mahkemesi, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un geçen yıl aralıkta yapılan sıkıyönetim girişimine katılmak veya destek vermekle suçlanan eski Başbakan Han Duck-soo'nun tutuklanması için çıkarılan emri reddetti.

Yonhap'ın haberine göre, özel savcı Cho Eun-suk'un ekibi eski Başbakan Han için tutuklama emri talep etti.

Seul Merkez Bölge Mahkemesi, Cho'nun ekibi tarafından talep edilen tutuklama emrini, şüphelinin eylemlerinin yasal değerlendirmesi ve önemli gerçekler konusunda hukuki ihtilaf olabileceği gerekçesiyle reddetti.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ve sıkıyönetimi uygulamakla görevlendirilen askerler Ulusal Meclise girmişti ancak Meclisin bu kararı kaldırması ve Bakanlar Kurulunun onayıyla Yoon, geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, yargılamanın ardından 4 Nisan'da verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmasını onaylamıştı.

Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran'da Mecliste yemin ederek resmen görevine başlamıştı.