Güney Kore Liderinden Kuzey Kore’ye Diyalog Mesajı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, yarımadada barış ve birlikte yaşama hedefiyle Kuzey Kore ile diyalog kurulması gerektiğini vurguladı. Lee, iletişim kesilmesinin aptalca olduğunu belirterek, sürdürülebilir bir angajman için çaba göstereceğini ifade etti.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, yarımadada "barış ve birlikte yaşama" için Kuzey Kore ile diyalog mesajı verdi.

The Korea Times haberine göre Lee, göreve gelişinin 30'uncu gününde düzenlediği basın toplantısında, yarımadanın geleceğine yönelik konuştu.

Kuzey ile iletişimin "tamamen kesilmesinin aptalca olacağını" belirten Lee, Pyongyang ile "sürdürülebilir angajman" hedeflediklerini kaydetti.

Lee, yarımadada "barış ve birlikte yaşamanın" güçlendirilmesi amacıyla Kuzey Kore ile diyalog kurulması için çaba göstereceğini söyledi.

Diyalog, iletişim ve işbirliğinin kesinlikle elzem olduğunu vurgulayan Lee, "Savaş zamanı bile diplomasi sürer. Hoşlanmasak da dinlemeye istekli olmalıyız." dedi.

Güney Kore'nin "barışçıl birleşme" için anayasaya bağlılığını yineleyen Lee, Kuzey ile "sürdürülebilir, uzun vadeli ilişkiye" ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
İrem Derici ve DJ Melih Kunukcu aşkı sona erdi

12 yaş farkı çok konuşulmuştu! İrem Derici'den şaşırtan hamle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir zamanlar Manchester United'daydı! Vanspor'a imza attı

Nereden nereye! Bir zamanlar Manchester United'daydı, artık Vanspor'da
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.