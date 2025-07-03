Güney Kore Liderinden Kuzey Kore’ye Diyalog Mesajı

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, yarımadada "barış ve birlikte yaşama" için Kuzey Kore ile diyalog mesajı verdi.

The Korea Times haberine göre Lee, göreve gelişinin 30'uncu gününde düzenlediği basın toplantısında, yarımadanın geleceğine yönelik konuştu.

Kuzey ile iletişimin "tamamen kesilmesinin aptalca olacağını" belirten Lee, Pyongyang ile "sürdürülebilir angajman" hedeflediklerini kaydetti.

Lee, yarımadada "barış ve birlikte yaşamanın" güçlendirilmesi amacıyla Kuzey Kore ile diyalog kurulması için çaba göstereceğini söyledi.

Diyalog, iletişim ve işbirliğinin kesinlikle elzem olduğunu vurgulayan Lee, "Savaş zamanı bile diplomasi sürer. Hoşlanmasak da dinlemeye istekli olmalıyız." dedi.

Güney Kore'nin "barışçıl birleşme" için anayasaya bağlılığını yineleyen Lee, Kuzey ile "sürdürülebilir, uzun vadeli ilişkiye" ihtiyaç olduğunun altını çizdi.