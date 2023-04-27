Güney Kore lideri Yoon, Pyongyang'a provokasyonlarına son verme çağrısı yaptı

NEW Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, " Kuzey Kore'yi provokasyonlarına son vermeye ve doğru yola girmeye çağırıyorum." dedi.

Yoon, resmi ziyarette bulunduğu ABD'de Senato ve Temsilciler Meclisi milletvekillerinin katıldığı ortak oturumda Kongre üyelerine hitap etti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ve ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in liderlik ettiği oturumda milletvekilleri, Yoon'u ayakta alkışlayarak karşıladı.

Demokrat ve Cumhuriyetçi milletvekillerine, ABD-Güney Kore ittifakının 70. yılını kutlayan ve ikili ilişkilerin geliştirilmesini takdir eden karar tasarısını geçirdikleri için teşekkür eden Yoon, Kore savaşında hayatını kaybeden Amerikan askerlerini andı.

Yoon, "Kore, özgürlüğü savunmak için bizimle birlikte savaşan büyük Amerikan kahramanlarını asla unutmayacak." diye konuştu.

Özgürlük ve demokrasi vurgusu

Ülkesi ile ABD arasındaki ittifakın bugün her zamankinden daha güçlü olduğunu kaydeden Yoon, ikili ilişkilerin tarihinden bahsetti.

Yoon, ABD'nin Kore demokrasisi ve ekonomisine katkılarına değinerek, 70 yılı aşan ittifak tarihinde askeri işbirliklerinin de geliştiğine işaret etti. Yoon, "İlişkimiz, tek taraflı bir yardımdan karşılıklı fayda sağlayan bir ortaklığa dönüştü." şeklinde konuştu.

Koreli şirketlerin ABD'de yaptığı artan yatırımlara dikkati çeken Yoon, Kore'den göçen Amerikan vatandaşlarının katkıları ve kültürel ilişkilerin geliştiğini anlattı.

Yoon, "Ama bugün dünyanın birçok yerinde yanlış propaganda ve dezenformasyon, gerçekleri ve kamuoyunu çarpıtıyor. Demokrasiyi tehdit ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Sıklıkla demokrasi ve özgürlük vurgusu yaptığı konuşması sırasında Yoon, zaman zaman milletvekilleri tarafından ayakta alkışlandı.

Kuzey Kore'ye nükleer programını durdurması çağrısı

Yoon, Kuzey Kore'nin nükleer programı ve füze provokasyonlarının Kore Yarımadası ve ötesinde barışı tehdit ettiğini ve hükümetinin bu provokasyonlara yanıt vereceğini söyledi. Diğer yandan Pyongyang ile diyalog kapılarını açık tutacaklarını vurgulayan Yoon, " Kuzey Kore'yi bir kez daha provokasyonlarına son vermeye ve doğru yola girmeye çağırıyorum." dedi.

"( Kuzey Kore'nin) pervasız tutumunu caydırmak için ittifak kararlılıkla birlik olmalı." diye konuşan Yoon, bu kapsamda ABD Başkanı Joe Biden ile dünkü görüşmelerinde "genişletilmiş nükleer caydırıcılık" için adımlar atma kararı aldıklarını anlattı.

Yoon, "Artan Kuzey Kore nükleer tehdidine karşı koymak için Güney Kore-ABD-Japonya üçlü güvenlik işbirliğini hızlandırmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Güney Kore lideri, geçen yıl Kuzey Kore'nin ekonomisini ve geçim kaynaklarını önemli ölçüde iyileştirecek bir inisiyatif önerdiğini belirterek, "Kuzey Kore'nin tek yapması gereken, nükleer programını durdurmak ve esaslı bir nükleer silahlardan arındırma süreci başlatmak." şeklinde konuştu.

ABD ile Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için çalışmaya devam edeceklerini aktaran Yoon, "Kuzey Kore'nin, halkını ciddi bir ekonomik krize ve insan hakları ihlallerine sürükleyen nükleer silahlar ve füze takıntısı var." dedi.

Yoon, Kuzey Kore'de insan hakları ihlalleri yaşandığını savunarak, bu konuda harekete geçme çağrısı yaptı.

Ukrayna'ya destek mesajı

"Ukrayna'ya karşı savaş uluslararası hukukun ihlalidir." diyen Yoon, özgürlük ve demokrasinin tehdit altında olduğunu belirtti. Yoon, ülkesinin Ukrayna'ya yönelik "sebepsiz" saldırıları şiddetle kınadığını bildirdi.

Yoon, "Ukrayna halkının özgürlüğünü korumak ve yeniden yapılanma çabalarını desteklemek için aktif olarak çalışacağız." diye konuştu.

Hint-Pasifik'in istikrarı ve gelişmesi için ABD ile birlikte çalışacaklarını ifade eden Yoon, Güney Kore, ABD ve Japonya arasındaki gelişen ilişkilere de değindi.

Yoon, bölgenin stratejik öneminden bahsederek, Hint-Pasifik'te kurallara dayalı düzeni güçlendireceklerini belirtti.

Güney Kore ve ABD'nin teknoloji, uzay ve siber güvenlik alanlarında da işbirliklerini artıracağını kaydeden Yoon, "Güney Kore ve ABD, inovasyona ve yaratıcılığa öncülük eden dünyanın en büyük teknolojik güçleridir. Birlikte daha büyük bir sinerji oluşturacağız." değerlendirmesinde bulundu.