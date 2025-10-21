Güney Kore Lideri, Savunma ve Havacılık Sektörlerine Yatırım Yapacak

SEUL, 21 Ekim (Xinhua) -- Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, beş yıllık görev süresi boyunca savunma ve havacılık sektörlerine önemli yatırımlar yapacaklarını söyledi.

Lee, pazartesi günü düzenlenen 2025 Seul Uluslararası Havacılık ve Savunma Fuarı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada 2030 yılına kadar savunma ve havacılık sektörlerinin araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerine benzeri görülmemiş bir bütçe ayırmayı planladıklarını belirtti.

Lee, dünyanın en büyük dört savunma sanayi gücü arasına girmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Lee, mali harcamaların, savunma için temel teknolojileri ve silah sistemlerini güvence altına almak ve bağımsız uzay geliştirme kapasitesi oluşturmak amacıyla özel yarı iletkenler gibi yerli teknolojiler, bileşenler ve malzemelerin geliştirilmesine odaklanacağını belirtti.

Lee, ordunun yenilikçi teknolojileri benimsemesini hızlandıracak politika ve sistemlerde çığır açan iyileştirmelere gideceklerini ifade etti.

Lee, savunma ve havacılık sektörlerinde ileri teknolojilere sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile start-up'lar için sektöre giriş engellerini önemli ölçüde azaltacaklarını belirtti.

Lee, başka bir forumda yaptığı açıklamada da, "İyi silah üretmek savunma sanayisinin gelişmesi demek değildir. Bunun için üretimi mümkün olduğunca yerelleştirmeli, pazarları çeşitlendirmeli ve genişletmeliyiz" ifadelerini kullandı.