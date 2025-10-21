Haberler

Güney Kore Lideri, Savunma ve Havacılık Sektörlerine Yatırım Yapacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, 2030 yılına kadar savunma ve havacılık sektörlerinde büyük yatırımlar yapmayı planladıklarını açıkladı. Lee, bu alanlarda Ar-Ge faaliyetlerine öncelik vererek, bağımsız uzay geliştirme kapasitesi oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

SEUL, 21 Ekim (Xinhua) -- Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, beş yıllık görev süresi boyunca savunma ve havacılık sektörlerine önemli yatırımlar yapacaklarını söyledi.

Lee, pazartesi günü düzenlenen 2025 Seul Uluslararası Havacılık ve Savunma Fuarı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada 2030 yılına kadar savunma ve havacılık sektörlerinin araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerine benzeri görülmemiş bir bütçe ayırmayı planladıklarını belirtti.

Lee, dünyanın en büyük dört savunma sanayi gücü arasına girmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Lee, mali harcamaların, savunma için temel teknolojileri ve silah sistemlerini güvence altına almak ve bağımsız uzay geliştirme kapasitesi oluşturmak amacıyla özel yarı iletkenler gibi yerli teknolojiler, bileşenler ve malzemelerin geliştirilmesine odaklanacağını belirtti.

Lee, ordunun yenilikçi teknolojileri benimsemesini hızlandıracak politika ve sistemlerde çığır açan iyileştirmelere gideceklerini ifade etti.

Lee, savunma ve havacılık sektörlerinde ileri teknolojilere sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile start-up'lar için sektöre giriş engellerini önemli ölçüde azaltacaklarını belirtti.

Lee, başka bir forumda yaptığı açıklamada da, "İyi silah üretmek savunma sanayisinin gelişmesi demek değildir. Bunun için üretimi mümkün olduğunca yerelleştirmeli, pazarları çeşitlendirmeli ve genişletmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Netanyahu, Katar ve Türkiye'yi tehdit olarak görüyor

Tehdit olarak gördüğü iki ülke var: Biri Türkiye diğeri ise...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ticaret Bakanlığı: 3 ürün grubunun, posta ve hızlı kargoyla Türkiye'ye getirilmesi kısıtlandı

Alışveriş yapacaklar dikkat! 3 ürünün ülkemize getirilmesi kısıtlandı
Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video: Gözümü simsiyah ettiler

Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video
Zaman Ona İşlemiyor! Biricik Suden ağırlık antrenmanında sınır tanımadı

Zaman ona işlemiyor! Ağırlık antrenmanında sınır tanımadı
Fenerbahçe-Stuttgart maçının hakemi belli oldu

Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek
Ticaret Bakanlığı: 3 ürün grubunun, posta ve hızlı kargoyla Türkiye'ye getirilmesi kısıtlandı

Alışveriş yapacaklar dikkat! 3 ürünün ülkemize getirilmesi kısıtlandı
Türk futbolunun acı kaybı! 28 yaşındaki kaleci antrenmanda hayatını kaybetti

Antrenmanda hayatını kaybetti
Hazer Amani'den Sıla evliliğiyle ilgili yıllar sonra gelen itiraf

Sıla ile evliliği neden bitti? Ünlü şeften yıllar sonra gelen itiraf
Düğünde damada ekran kartı takıldı

Bunu da gördük! Damada takılan hediye salonu kahkahaya boğdu
İsmailağa cemaatinden 'icazet' etkinliği! Yavuz Sultan Selim Camii'ne yürüdüler

Fotoğraf İstanbul'da çekildi
'Araçta kan var' ihbarı polisi alarma geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı

"Araçta kan var" ihbarı polisi alarma geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı
Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim geliyor

Sürücüler dikkat! İndirim geliyor
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var

Jandarmadan yeni operasyon! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var
Dünyanın en büyük takımı semt sakinlerine kaybetti

Dünyanın en büyük takımı semt sakinlerine kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.