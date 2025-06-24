Güney Kore Lideri Barış ve Ekonominin Bağlantısına Dikkat Çekti

SEUL, 24 Haziran (Xinhua) -- Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, Kore Savaşı'nın 75. yıldönümünde Kore Yarımadası'nda barış inşa edilmesi gerektiğini söyledi.

Lee salı günü kabine toplantısı sırasında yaptığı açıklamada güvenliğin her şeyden önce geldiğini söyledi.

Lee, "Güvenliği sağlamanın en kesin yolu, kimsenin savaşmak zorunda kalmayacağı bir barışı inşa etmektir. Barış inşa etmek de siyasetin işidir" ifadelerini kullandı.

Güvenliğin büyük oranda ekonomik meselelerle doğrudan bağlantılı olduğunu belirten Lee, "Ekonominin temelinde barış vardır. Barış demek gıda demektir" sloganının an itibarıyla gerçeğe dönüştüğünü vurguladı.