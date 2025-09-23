Güney Kore Lideri, ABD'deki Tutuklamalara İlişkin Endişelerini İfade Etti

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Georgia eyaletinde Hyundai-LG tarafından işletilen elektrikli araç akü fabrikasına yapılan baskında vatandaşlarının tutuklanması üzerine, ABD'li siyasetçilerle yaptığı görüşmede, aynı olayın tekrarlanmaması gerektiğini söyledi.

Yonhap'ın haberine göre, Lee, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantısına katılmak için bulunduğu ABD'de, 4 Kongre üyesiyle bir araya geldi.

Başkanlık ofisinden görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Başkan Lee, Georgia'da Güney Koreli çalışanların tutuklanmaması olayının tekrarlanmaması gerektiğini vurguladı." ifadesine yer verildi.

ABD'li siyasetçiler de vize sisteminin geliştirilmesi ve bu konuda ikili işbirliği yapılması konusunda mutabık kaldı.

Haberde, Lee'nin bir araya geldiği siyasetçilerin, senatörler Jeanne Shaheen ve Chris Coons ile Temsilciler Meclisi üyeleri Young Kim ve Gregory Meeks olduğu kaydedildi.

Güney Koreli firmaların işlettiği fabrikaya ICE baskını

ABD'nin Georgia eyaletinde Hyundai-LG tarafından işletilen elektrikli araç akü fabrikasına, ABD'de Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimlerinin tarafından 5 Eylül'de baskın düzenlenmişti.

Baskında 300'den fazlası Güney Koreli olmak üzere, yaklaşık 475 kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lee Jae-woong, Seul hükümetinin ICE baskını dolayısıyla "endişe ve üzüntü" duyduğunu ifade etmiş, "ABD'ye yatırım yapan şirketlerimizin ekonomik faaliyetleri ve vatandaşlarımızın hak ve çıkarları haksız yere ihlal edilmemeli." demişti.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem de söz konusu kişilerin yasa uyarınca "sınır dışı" edileceklerini söylemişti.

Bir haftanın ardından 11 Eylül'de serbest bırakılan 316 Güney Kore vatandaşı, ertesi gün ülkelerine dönmüştü.