Güney Kore, Kuzey Kore'ye Yönelik Propaganda Broşürlerine Sert Tedbirler Alacak

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Güney Kore hükümeti, sınır güvenliğini artırmak amacıyla Kuzey Kore'ye gönderilen propaganda broşürlerine karşı sert tedbirler alacağını açıkladı. Devlet Başkanlığı Sözcüsü Kang Yu-jung, bu eylemlerin güvenliği tehlikeye attığını vurgulayarak gerekli önlemleri alacaklarını belirtti.

Güney Kore hükümeti, sınır güvenliğini korumak amacıyla Kuzey Kore'ye gönderilen "propaganda broşürleri"nin engellenmesi için "sert tedbirler" alınacağını açıkladı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanlığı Sözcüsü Kang Yu-jung, ilişkilerin yumuşama sinyalleri verdiği Kuzey Kore'ye yönelik açıklamalarda bulundu.

Gün içinde Güney'den Kuzey tarafına Pyongyang'ı eleştiren "propaganda broşürleri" gönderilmesine değinen Kang, söz konusu davranışların sınır bölgesinde yaşayanların güvenliğini tehlikeye attığını kaydetti.

Sözcü Kang, söz konusu eylemlerde bulunan kişiler için "sert tedbirler" alınacağını açıkladı.

"Çöp balonu" gerilimi

Güney Kore'de bulunan Kuzey Koreli sığınmacılar ve aktivistler, Pyongyang'ı eleştiren propaganda broşürleriyle dolu büyük balonları Kuzey'e yollamıştı.

Kuzey Kore ise buna cevaben Mayıs 2024 sonundan itibaren 2 binden fazla çöp taşıyan balonu Güney Kore'ye göndermişti.

Güney Kore ordusu da Kuzey Kore'nin gönderdiği "çöp balonlarına" karşılık sınır bölgelerinde hoparlörlerle "propaganda" faaliyeti yaptığını duyurmuştu. Kuzey Kore de benzer hoparlörleri devreye almıştı.

Güney Kore, 11 Haziran'da hoparlörlerle "propaganda" faaliyetini durdurduğunu bildirmişti. Ertesi gün ise yine Güney Kore, Kuzey'in iki ülke sınırında geçen yıl başlattığı hoparlörlerden "propaganda yayınını" durdurduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
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