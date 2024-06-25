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Güney Kore, Kuzey Kore'ye çöp balonu gerilimine karşılık hazırlık yapıyor

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Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin içerisinde çöp bulunan yaklaşık 350 balon gönderdiğini bildirdi. Güney Kore, Kuzey'in girişimlerine mukabil hoparlörlerle propaganda yayınları yapmaya hazır olduğunu açıkladı.

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin içerisinde çöp bulunan yaklaşık 350 balon gönderdiğini bildirdi.

Yonhap'ın haberine göre, Kuzey Kore, mayıstan bu yana beşinci kez Güney Kore'ye çöp balonu gönderdi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS) yaptığı yazılı açıklamada, çöple dolu yaklaşık 350 balonun 100'ünün başkent Seul ve Gyeonggi kentine indiği kaydedildi.

Açıklamada, Kuzey'in girişimlerine mukabil hoparlörlerle propaganda yayınları yapmaya hazır olunduğu ve bu tür bir psikolojik savaşın uygulanmasının Kuzey Kore'nin eylemlerine bağlı olacağı uyarısında bulunuldu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, cuma günü yaptığı açıklamada, Güney'in propagandalarına karşı daha fazla çöple dolu balon gönderecekleri uyarısı yapmıştı.

Kuzey tarafının, 28 Mayıs'tan bu yana Güney'e yaklaşık 2 bin çöp balonu gönderdiği belirtiliyor.

Güney Kore ordusu ise Kuzey Kore ile "çöp balonu gerilimi" sürerken Pyongyang yönetiminin "propaganda yayınları için" sınıra hoparlör yerleştirmeye başladığını bildirmişti.

"Çöp balonu gerilimi"

Güney Kore'ye Kuzey Kore'den 29 Mayıs'tan bu yana içinde çöp bulunan yüzlerce balon gönderilmişti.

İki ülke arasında gerginliğe neden olan balonların gönderilmesi, Kuzey Kore tarafından "ifade özgürlüğü" diye nitelendirilmiş ve Güney Kore bu açıklamayı kınamıştı.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 4 Haziran'da Kuzey Kore'nin çöp balonu göndermesine karşılık 2018'de imzalanan ve askeri gerilimleri azaltmayı amaçlayan Koreler Arası Anlaşma'yı askıya almıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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