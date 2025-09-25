Güney Kore, Kuzey Kore'nin Yüksek Derecede Zenginleştirilmiş Uranyum Stokunu Açıkladı
Güney Kore, Kuzey Kore'nin 2 tona kadar yüksek derecede zenginleştirilmiş uranyuma sahip olduğunu açıkladı. Birleşme Bakanı Chung Dong-young, bu durumu acil olarak durdurulması gereken bir gelişme olarak değerlendirdi. Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlanma sürecinde tıkanıklığın aşılabilmesi için ABD ile yeniden görüşmelerin başlaması gerektiğini vurguladı.
Güney Kore, Kuzey Kore'nin 2 tona kadar yüksek derecede zenginleştirilmiş uranyuma sahip olduğunun tahmin edildiğini açıkladı.
Yonhap'ın haberine göre Birleşme Bakanı Chung Dong-young, düzenlediği basın toplantısında, uzmanların kamuoyuna açıkladığı tahminlere atıfta bulunarak konuya ilişkin değerlendirme yaptı.
Chung, Kuzey Kore'nin 4 bölgede uranyum santrifüjlerini nükleer malzemeler biriktirmek için çalıştırdığını öne sürdü.
Pyongyang'ın 2 tona kadar yüksek derecede zenginleştirilmiş uranyuma sahip olduğunun tahmin edildiğini dile getiren Chung, bunun acilen durdurulması gerektiğini söyledi.
Chung, Kuzey Kore ile ABD arasındaki görüşmelerin yeniden başlamasının, tıkanan nükleer silahsızlanma sürecinde çıkış yolu olabileceğini dile getirdi.
Kuzey Kore, 2006'dan bu yana 6 nükleer deneme gerçekleştirdi. Ülkelerin nükleer silahsızlandırılması çağırılarına karşı Kuzey Kore, nükleer silahlarından asla vazgeçmeyeceğini belirtiyor.
Kuzey Kore'nin son yıllarda artırdığı balistik füze denemeleri, Asya-Pasifik'teki nükleer endişeleri tetikliyor. Pyongyang yönetimi, 2025'in ilk yarısında Japon Denizi yönüne nükleer başlık taşıyabilme kapasitesine sahip birçok kıtalar arası füze fırlattı.