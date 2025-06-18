Güney Kore, Kuzey Kore'nin Rusya'ya Askeri Birlik Gönderme Planını Kınadı

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Güney Kore hükümeti, Kuzey Kore'nin Rusya'nın Kursk bölgesine asker gönderme kararını endişeyle karşıladı. Dışişleri Bakanlığı, bu durumun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının açık bir ihlali olduğunu vurguladı ve Kuzey Kore'yi eylemlerini durdurmaya çağırdı.

Güney Kore hükümeti, Rusya medyasında Kuzey Kore'den Rusya'nın Kursk bölgesine 5 bin kişilik askeri inşaat birliği ve 1000 kişilik istihkam birliği gönderme kararına yönelik endişelerini dile getirdi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un katıldığı G7 Liderler Zirvesi'nde, gazetecilerin konuşlandırma planıyla ilgili sorularını yanıtlayan bir başkanlık yetkilisi, durumun endişe verici olduğunu ve Güney Kore'nin bunu desteklemediğini belirtti.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı da konuya ilişkin derin endişelerini dile getirerek, Kuzey Kore'yi bu tür eylemleri derhal durdurmaya çağırdı.

İsmi verilmeyen bir Dışişleri yetkilisi, "Kuzey Koreli işçilerin yurt dışına kabul edilmesi ve işe alınması Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının açık bir ihlalidir." dedi.

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Kuzey Kore'nin yeniden inşa çabalarına destek amacıyla Kursk bölgesine 1000 kişilik istihkam ve 5 bin kişilik inşaat birliği göndermeye karar verdiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
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